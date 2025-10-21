Japan's first female PM: ജപ്പാനിലെ ആദ്യ വനിത പ്രധാനമന്ത്രിയായി സനേ തകായിച്ചി

ടോക്കിയോ: ജപ്പാനിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സനേ തകായിച്ചിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ജൂലൈയിൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയുടെ ഭരണ പരാജയത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് മാസത്തെ രാഷ്ട്രീയ ശൂന്യത രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു. ഒരു വർഷം മാത്രം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഷിഗെരു ഇഷിബെക്ക് പകരക്കാരിയായ് തകായേച്ചി അധികാരമേറ്റു. ഇഷിൻ നോ കൈയുമായ് സഖ്യം ചേർന്നാണ് തകായേച്ചി തൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കിയത്.
സനേ തക്കായേച്ചി
2025 മുതൽ ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിഡൻ്റായി സേവനമനുഷ്ടിച്ച സനേ തക്കായിച്ചി ജപ്പാനിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതയാണ്. നാരയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന തകായിച്ചി കോബെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി. 1993 മുതൽ 2003 വരെ പ്രതിനിധിസഭയിലെ അംഗമായും, 2005 മുതൽ പിന്നീട് ഷിൻസോ ആബെയുടെയും ഫ്യൂമിയോ കിഷിദയുടെയും പ്രീമിയർഷിപ്പുകളിൽ നിരവധി മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങളും അവർ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുത്തുകാരി, നിയമനിർമ്മാണ സഹായി, പ്രക്ഷേപക എന്നീ മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1996 ലാണ് ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ (എൽഡിപി) തകായേച്ചി അംഗമാകുന്ന്. 2021 ലെ എൽഡിപി നേതൃത്വ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു, തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 2022 മുതൽ 2024 വരെ ഫ്യൂമിയോ കിഷിദയുടെ പ്രീമിയർഷിപ്പിൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ സഹമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. 2024 ൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനായി തകായിച്ചി രണ്ടാം തവണ മത്സരിച്ചു. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ഒന്നാമതെത്തിയെങ്കിലും റൺഓഫിൽ ഷിഗെരു ഇഷിബയോട് നേരിയ വ്യത്യാസത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു . 2025 ൽ തകായേച്ചി വീണ്ടും മത്സരിച്ചു. രണ്ട് റൗണ്ട് വോട്ടെടുപ്പിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി പാർട്ടി പ്രസിഡന്റാകുകയും ഷിൻജിറോ കൊയിസുമിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇഷിൻ നോ കൈയുമായ് ഒരു സഖ്യകക്ഷി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം , ഒക്ടോബർ 21 ന് നാഷണൽ ഡയറ്റ് തകായിച്ചിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.
