Saudi Malayali Family Accident: സൗദി വാഹനാപകടം: ചികിത്സയിലായിരുന്ന 10 വയസുകാരിയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി, മരണസംഖ്യ 5 ആയി

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ലോറി കാറിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5 ആയി. പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഹാദിയ ഫാത്തിമ എന്ന 10 വയസുകാരിയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. മദീന സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയ മലയാളി കുടുംബമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേർക്കാണ് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്.
മലപ്പുറം മഞ്ചേരി വെള്ളില സ്വദേശി നടുവത്ത് കളത്തിൽ അബ്ദുൽ ജലീൽ (52), ഭാര്യ തസ്നി തോടേങ്ങൽ (40), മകൻ നടുവത്ത് കളത്തിൽ ആദിൽ (14), ജലീലിൻ്റെ മാതാവ് മൈമൂനത്ത് കാക്കേങ്ങൽ (73) എന്നിവർ തൽക്ഷണം മരിച്ചിരുന്നു. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ജി.എം.സി വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ഏഴ് പേരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ജലീലിന്റെ മക്കളായ നൂറ, ആയിഷ എന്നിവർ ചികിത്സയിലാണ്.
കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. ജിദ്ദ-മദീന റോഡിൽ വാദി ഫറഹ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാർ തീറ്റപ്പുല്ല് കയറ്റിവന്ന ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ജിദ്ദ-മദീന റോഡിൽ വാദി ഫറഹ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാർ തീറ്റപ്പുല്ല് കയറ്റിവന്ന ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.
