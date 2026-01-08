English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Saudi Malayali Family Accident: സൗദി വാഹനാപകടം: ചികിത്സയിലായിരുന്ന 10 വയസുകാരിയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി, മരണസംഖ്യ 5 ആയി

ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ച് പേരാണ് കാറപകടത്തിൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 8, 2026, 06:28 AM IST
  • പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഹാദിയ ഫാത്തിമ എന്ന 10 വയസുകാരിയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.
  • മദീന സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയ മലയാളി കുടുംബമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ലോറി കാറിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5 ആയി. പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഹാദിയ ഫാത്തിമ എന്ന 10 വയസുകാരിയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. മദീന സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിയ മലയാളി കുടുംബമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേർക്കാണ് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. 

മലപ്പുറം മഞ്ചേരി വെള്ളില സ്വദേശി നടുവത്ത്‌ കളത്തിൽ അബ്​ദുൽ ജലീൽ (52), ഭാര്യ തസ്‌നി തോടേങ്ങൽ (40), മകൻ നടുവത്ത്‌ കളത്തിൽ ആദിൽ (14), ജലീലിൻ്റെ മാതാവ് മൈമൂനത്ത്‌ കാക്കേങ്ങൽ (73) എന്നിവർ തൽക്ഷണം മരിച്ചിരുന്നു. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ജി.എം.സി വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ഏഴ് പേരാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ജലീലിന്റെ മക്കളായ നൂറ, ആയിഷ എന്നിവർ ചികിത്സയിലാണ്.

Also Read: Alappuzha News: പിഞ്ചുകുഞ്ഞുമായി ആനയുടെ സമീപം പാപ്പാന്മാരുടെ സാഹസം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്​ച വൈകീട്ടോടെയായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. ജിദ്ദ-മദീന റോഡിൽ വാദി ഫറഹ എന്ന സ്ഥലത്ത്​ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാർ തീറ്റപ്പുല്ല്​ കയറ്റിവന്ന ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ജിദ്ദ-മദീന റോഡിൽ വാദി ഫറഹ എന്ന സ്ഥലത്ത്​ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാർ തീറ്റപ്പുല്ല്​ കയറ്റിവന്ന ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

