Saudi Mecca Bus Tragedy: 42 ജീവനെടുത്ത സൗദി അപകടത്തെ അതിജീവിച്ചവൻ; എല്ലാം കത്തിയമർന്നിട്ടും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട് അബ്ദുൾ ഷൊഐബ്

മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് 42 പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:33 PM IST
  • മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.
  • ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ 24 വയസുകാരൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ ഷൊഐബാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്.

Saudi Mecca Bus Tragedy: 42 ജീവനെടുത്ത സൗദി അപകടത്തെ അതിജീവിച്ചവൻ; എല്ലാം കത്തിയമർന്നിട്ടും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട് അബ്ദുൾ ഷൊഐബ്

ഏവരെയും നടുക്കിയ വാർത്തയാണ് ഇന്ന് സൗദിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടം. 42 ജീവനുകളാണ് ഈ അപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞത്. മക്കയിൽ ഉംറ തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് ഡീസൽ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസിന് തീപിടിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടിയത്. 43 പേർ ബസിലുണ്ടായിരുന്നതായാണ് വിവരം. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

ഈ മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ 24 വയസുകാരൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ ഷൊഐബാണ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഷൊഐബിനെ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇയാളുടെ ആരോ​ഗ്യനിലയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ ഷൊഐബ് ഡ്രൈവറുടെ അടുത്തുള്ള സീറ്റിലായിരുന്നു ഇരുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

Also Read: Guinness World Record: കേരളത്തിന്റെ ഐക്യൂ മാൻ; ഓർമ്മ ശക്തിക്കുള്ള ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ് നേടി അജി ആർ

മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ് ആണ് ഡീസൽ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1:30 ഓടെയാണ് എണ്ണയുമായി പോയ ടാങ്കർ ലോറിയും ബസും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ മിഷൻ ഒരു കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

ബദറിനും മദീനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മുഫ്രഹത്ത് റോഡിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. ദുരന്തം നടക്കുമ്പോൾ ബസിലുണ്ടായിരുന്ന മിക്ക യാത്രക്കാരും ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. ഇതും ദുരന്തത്തിന്റെ ആഘാതം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അപകടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. റിയാദിലെ എംബസിയും ജിദ്ദയിലെ കോൺസുലേറ്റും മരണപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും കുടുംബാം​ഗങ്ങൾക്കും വേണ്ട എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു.

