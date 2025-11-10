US Shutdown: സെനറ്റിൽ ഒത്തുതീർപ്പ്; അമേരിക്കയിലെ 40 ദിവസം നീണ്ട ഷട്ട് ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്നു

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ 40 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഷട്ട് ഡൗണ് അവസാനിക്കാൻ സെനറ്റിൽ ഒത്തുതീർപ്പായി. ഇതെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാരുടെ പിരിച്ചുവിടൽ മരവിപ്പാക്കാനും, ധനാനുമതി ബിൽ ജനുവരി 31 വരെ അഗീകരിക്കാനും ധാരണയായി. എട്ട് ഡെമോക്രാറ്റ് അംഗങ്ങളാണ് ഇതിനെ പിന്തുണച്ചത്. ഇതോടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഷട്ട് ഡൗണിന് അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസ്ഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു.
Read More: ഇടുക്കി വൈദ്യുതിനിലയം ഒരുമാസം അടച്ചിടും; പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം പകുതിയോളം കുറയും
സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഫണ്ട് ജനുവരി 31 വരെ നൽകുന്ന ബില്ലാണ് എട്ട് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പിന്തുണയോടെ സെനറ്റ് അംഗീകരിച്ചത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും, പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ബില്ലിൽ ഒപ്പിടുന്നതോടെ ഷട്ട് ഡൗണ് അവസാനിക്കും. അടച്ചുപൂട്ടല് ആറാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നതോടെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സമ്മര്ദങ്ങള് കടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 2100 വിമാന സേവനങ്ങളാണ് അടച്ചുപൂട്ടലിനെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയത്. കൂടാതെ, എസ്എന്എപി പോലുള്ള ഭക്ഷ്യ പദ്ധതികള്ക്ക് തടസം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.