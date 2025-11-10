English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  US Shutdown: സെനറ്റിൽ ഒത്തുതീർപ്പ്; അമേരിക്കയിലെ 40 ദിവസം നീണ്ട ഷട്ട് ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്നു

US Shutdown: സെനറ്റിൽ ഒത്തുതീർപ്പ്; അമേരിക്കയിലെ 40 ദിവസം നീണ്ട ഷട്ട് ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്നു

അമേരിക്കയിൽ 40 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഷട്ട് ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കാൻ സെനറ്റിൽ ഒത്തുതീർപ്പായി.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 10, 2025, 11:58 AM IST
  • ജീവനക്കാരുടെ പിരിച്ചുവിടൽ മരവിപ്പാക്കാനും, ധനാനുമതി ബിൽ ജനുവരി 31 വരെ അഗീകരിക്കാനും ധാരണയായി.
  • ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഷട്ട് ഡൗണിന് അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസ്ഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു.
  • കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 2100 വിമാന സേവനങ്ങളാണ് അടച്ചുപൂട്ടലിനെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയത്.

  1. US shutdown: യുഎസിൽ സർക്കാർ ഷട്ട്ഡൗൺ രണ്ടാം ആഴ്ചയിലേക്ക്, ഷട്ട്ഡൗൺ ഇനിയും നീളും; ധനാനുമതി ബിൽ സെനറ്റിൽ വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടു

US Shutdown: സെനറ്റിൽ ഒത്തുതീർപ്പ്; അമേരിക്കയിലെ 40 ദിവസം നീണ്ട ഷട്ട് ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്നു

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയിൽ 40 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഷട്ട് ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കാൻ സെനറ്റിൽ ഒത്തുതീർപ്പായി. ഇതെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാരുടെ പിരിച്ചുവിടൽ മരവിപ്പാക്കാനും, ധനാനുമതി ബിൽ ജനുവരി 31 വരെ അഗീകരിക്കാനും ധാരണയായി. എട്ട് ഡെമോക്രാറ്റ് അംഗങ്ങളാണ് ഇതിനെ പിന്തുണച്ചത്. ഇതോടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ഷട്ട് ഡൗണിന് അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസ്ഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. 

Read More: ഇടുക്കി വൈദ്യുതിനിലയം ഒരുമാസം അടച്ചിടും; പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം പകുതിയോളം കുറയും

സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഫണ്ട് ജനുവരി 31 വരെ നൽകുന്ന ബില്ലാണ് എട്ട് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പിന്തുണയോടെ സെനറ്റ് അംഗീകരിച്ചത്. ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും, പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ബില്ലിൽ ഒപ്പിടുന്നതോടെ ഷട്ട് ഡൗണ്‍  അവസാനിക്കും. അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ആറാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടന്നതോടെ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സമ്മര്‍ദങ്ങള്‍ കടുത്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച 2100 വിമാന സേവനങ്ങളാണ് അടച്ചുപൂട്ടലിനെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയത്. കൂടാതെ, എസ്എന്‍എപി പോലുള്ള ഭക്ഷ്യ പദ്ധതികള്‍ക്ക് തടസം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. 

