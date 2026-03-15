Nepal Bus Accident: നേപ്പാളിൽ ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 7 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

നേപ്പാളിലെ ഗൂർഖ ജില്ലയിലെ മനകമന ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഭക്തരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മൈക്രോബസ് ഒരു മലയിടുക്കിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഏഴ് ഇന്ത്യൻ തീർത്ഥാടകർ മരിച്ചു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 15, 2026, 05:37 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഏഴു പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടത്തിൽ ഒൻപത് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 

അപകടത്തിൽ പെട്ടത് നേപ്പാളിലെ മനകമനയില്‍ ആരാധനയ്ക്കായി പോയവരാണ്.  രണ്ട് സ്ത്രീകളും അഞ്ച് പുരുഷന്മാരും മരിച്ചവരിൽ ഉള്‍പ്പെടുന്നുവെന്ന് ഗൂര്‍ഖ ജില്ലയിലെ ജില്ലാ ട്രാഫിക് പോലീസ് മേധാവി സൂരജ് ആര്യാല്‍ പറഞ്ഞു. മരിച്ചത് മുത്തുകുമാര്‍, അനമാലിക്, മീനാക്ഷി, ശിവഗാമി, വിജയാല്‍, മീന, തമിളാര്‍സി എന്നിവരാണ്.

ഇതിനിടയിൽ അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ഏഴ് ഇന്ത്യന്‍ തീര്‍ത്ഥാടകരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.  അവരുടെ ചികിത്സ നടക്കുന്നുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ നേപ്പാളി ബസ് ഡ്രൈവറും സഹായിയുമാണ്. ബസ് താഴേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ഒരു വളവില്‍ വെച്ച് തെന്നിമാറി 500 അടി താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

അപകടം നടന്നത് കാഠ്മണ്ഡുവില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം 120 കിലോമീറ്റര്‍ പടിഞ്ഞാറ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷാഹിദ് ലഖാന്‍ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ഹൈവേയില്‍ നിന്നും ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ്.  അപകടത്തിൽ പെട്ടവരെ സ്ഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാരും പോലീസും ചേര്‍ന്നാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

