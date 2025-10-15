Sharm el-Sheikh peace summit: ഷാം എൽ ഷെയ്ക്ക് സമാധാന ഉച്ചകോടി; പലസ്തീൻ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ ഇന്ത്യയും

ഷാം എൽ ഷെയ്ക്കിലെ റെഡ് സീ റിസോർട്ടിൽ നടന്ന സമാധാന ഉച്ചകോടിയിൽ പലസ്തീൻ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകാൻ ഇന്ത്യയും. ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയായ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി കീർത്തി വർധൻ സിംഗ്, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഹായം എത്തിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
മരുന്നുകൾ, ഭക്ഷണം, ടെൻ്റുകൾ, പുതപ്പുകൾ, സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സാനിറ്ററി ഉപകരണങ്ങൾ, ബേബി ഫോർമുല തുടങ്ങിയവ അടിയന്തരമായി എത്തിക്കും. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കും. ഇസ്രയേൽ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം 70 ബില്യൺ ഡോളറാണ് ഗാസയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യം.
