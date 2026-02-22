English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Donald Trump: ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ വസതിയില്‍ വെടിവയ്പ്പ്; തോക്കുമായെത്തിയ അക്രമിയെ പൊലീസ് വധിച്ചു

American President Donald Trump: മാർ എ ലാഗോ എസ്റ്റേറ്റിലെ വസതിയിലാണ് അക്രമി എത്തിയത്

  • അക്രമിയുടെ കയ്യിൽ തോക്കും ഇന്ധനം നിറച്ച ക്യാനുമുണ്ടായിരുന്നു.
  • ഇയാളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

Donald Trump: ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ വസതിയില്‍ വെടിവയ്പ്പ്; തോക്കുമായെത്തിയ അക്രമിയെ പൊലീസ് വധിച്ചു

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്‍റെ ഫ്ലോറിഡയിലെ വസതിയില്‍ വെടിവയ്പ്പ്. തോക്കുമായെത്തിയ അക്രമിയെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിവച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. മാർ എ ലാഗോ എസ്റ്റേറ്റിലെ വസതിയിലാണ് അക്രമി എത്തിയത്. ഇയാളുടെ കയ്യിൽ തോക്കും ഇന്ധനം നിറച്ച ക്യാനുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. 

സംഭവത്തിന്‍റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ആക്രമണ ശ്രമം നടന്നപ്പോൾ പ്രസിഡന്‍റ് ട്രംപ് മാർ എ ലാഗോ വസതിയിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും വാഷിംഗ്ടണിലെ വൈറ്റ് ഹൗസിലായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണ ശ്രമത്തെത്തുടർന്ന് മാർ എ ലാഗോയുടെ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുകയും പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും സീക്രട്ട് സർവീസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 

