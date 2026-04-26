Donald Trump: സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ട്രംപ് പങ്കെടുത്ത അത്താഴവിരുന്നിൽ വെടിവയ്പ്പ്, പ്രതി പിടിയിൽ

അത്താഴ വിരുന്നിനിടെ വെടിയൊച്ച കേട്ടതോടെ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ട്രംപിനെയും പ്രഥമ വനിത മിലാനിയ ട്രംപിനെയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 26, 2026, 09:38 AM IST
  • പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെയും പ്രധമവനിതയെയും സീക്രട്ട് സർവീസ് അതിവേഗം വേദിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി.
  • വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി.വാൻസും മറ്റു കാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളും സുരക്ഷിതരാണ്.

വാഷിങ്ടൺ: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പങ്കെടുത്ത അത്താഴ വിരുന്നിനിടെ വെടിവയ്പ്പ്.  വൈറ്റ്ഹൗസിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ അസോസിയേഷൻ ഒരുക്കിയ അത്താഴ വിരുന്നിലാണ് സംഭവം. വാഷിംഗ്ടണിലെ ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു വിരുന്ന്. ഇതേത്തുടർന്ന് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിനെയും പ്രധമവനിതയെയും സീക്രട്ട് സർവീസ് അതിവേഗം വേദിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി.വാൻസും മറ്റു കാബിനറ്റ് അംഗങ്ങളും സുരക്ഷിതരാണ്. 

വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് സീക്രട്ട് സർവീസ് വക്താവ് ആന്റണി ഗുഗ്ലിയൽമി പറഞ്ഞു. പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. സംഭവത്തിന് ശൊഷം വിരുന്ന് പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ട്രംപ് നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ചായിരുന്നു അത്താഴ വിരുന്ന് പുനരാരംഭിച്ചത്. 

സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി വിവരമില്ല. വെടിയൊച്ച കേട്ടതോടെ എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തിയിലാകുകയും അതിഥികൾ മേശകൾക്ക് താഴെ അഭയം തേടുകയും ചെയ്തു. എട്ട് തവണ വെടി മുഴങ്ങിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വെടിയൊച്ച കേട്ടതോടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ട്രംപിനെ വളയുകയും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

