Singapore PM Lawrence Wong: സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങിൻെറ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും; സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചേക്കും

Singapore PM India Visit News: സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തും.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 2, 2025, 11:47 AM IST
  • ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ മന്ത്രിതല സമ്മേളനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് സിം​ഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം
  • ഇരു രാജ്യങ്ങളും നിരവധി ഉന്നതതല കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ

Singapore PM Lawrence Wong: സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങിൻെറ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യാ സന്ദർശനം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും; സുപ്രധാന കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി: സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തും. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം. ഇന്ത്യയും സിംഗപ്പൂരും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ 60-ാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ സന്ദർശനത്തിൽ, ധനകാര്യം, ഡിജിറ്റൽ നവീകരണം, നൈപുണ്യ വികസനം, സിവിൽ വ്യോമയാനം, സമുദ്ര സഹകരണം, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഉന്നതതല കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

സിംഗപ്പൂർ പ്രധാനമന്ത്രി ലോറൻസ് വോങ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും, ഇരു നേതാക്കളും പ്രാദേശിക, ആഗോള വികസനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സഹകരണത്തിന്റെ പുതിയ വഴികൾ കുറിച്ചും ചർച്ച  ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സിംഗപ്പൂർ സന്ദർശന വേളയിൽ ഔപചാരികമായി സ്ഥാപിതമായ സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സന്ദർശനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇരുപക്ഷത്തെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചു.

ALSO READ: മോദിയുടെ ചൈന സന്ദർശനം; മാറുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ

ഈ മാസം ആദ്യം ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന  ഇന്ത്യ-സിംഗപ്പൂർ മന്ത്രിതല വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന്റെ (ISMR) ഭാഗമായാണ് ഈ സന്ദർശനം. സമ്മേളനത്തിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ്, കണക്റ്റിവിറ്റി, ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും മരുന്നും, നൈപുണ്യ വികസനം, സുസ്ഥിരത എന്നീ ആറ് പ്രധാന മേഖലയുടെ സഹകരണത്തിലെ പുരോഗതി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മന്ത്രിമാർ അവലോകനം ചെയ്തു. ഈ മേഖലകളിലെ സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരവധി പുതിയ പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്തു.

ശക്തമായ സാമ്പത്തിക, പ്രതിരോധ, സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളിൽ  ശക്തമായ  ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സിംഗപ്പൂരും ഇന്ത്യയും പങ്കിടുന്നുണ്ട്. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, സഹകരണം ഫിൻടെക്, ഹരിത ഊർജ്ജം, സ്മാർട്ട് നഗര വികസനം, സൈബർ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ ഉയർന്നുവരുന്ന മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആസിയാനിലെ (ASEAN) ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ് സിംഗപ്പൂർ. വിദേശ വാണിജ്യ വായ്പകളുടെയും വിദേശ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്നായ എഫ്ഡിഐയുടെ മുൻനിര സ്രോതസ്സാണ് ആസിയാൻ.

Singapore india relaionsLorence wongDiplomatic relationsഇന്ത്യസിം​ഗപ്പൂർ

