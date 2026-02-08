Knife Attack Russia: റഷ്യയിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ കത്തിയാക്രമണം: പരിക്കേറ്റവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരും, അക്രമി പിടിയിൽ

മോസ്കോ: റഷ്യയിലെ ഉഫയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കത്തി ആക്രമണത്തിൽ നിരപധി പേർക്ക് പരിക്ക്. ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ നാല് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറിലധികം പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലെ സ്പോർട്സ് ഹാളിലേക്ക് കത്തിയുമായി അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി വിദ്യാർഥികളെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുത്തേറ്റു.
പിന്നാലെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ പ്രതി സ്വയം കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കസാനിലെ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉഫയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മോസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉഫയിലെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ റഷ്യൻ അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്ന് മോസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.
അതിനിടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. അക്രമികളിൽ ഒരാളായ 15 വയസ്സുകാരൻ സ്വയം പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. റഷ്യയിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ മെഡിക്കൽ പഠനത്തിനായി നിരവധി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്ന ആക്രമണം വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
