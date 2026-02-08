English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Knife Attack Russia: റഷ്യയിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ കത്തിയാക്രമണം: പരിക്കേറ്റവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരും, അക്രമി പിടിയിൽ

Knife Attack Russia: റഷ്യയിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ കത്തിയാക്രമണം: പരിക്കേറ്റവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരും, അക്രമി പിടിയിൽ

പിടികൂടുന്നതിനിടെ പ്രതി സ്വയം കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 8, 2026, 07:26 AM IST
  • ആക്രമണത്തിൽ നാല് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറിലധികം പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
  • യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലെ സ്പോർട്സ് ഹാളിലേക്ക് കത്തിയുമായി അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി വിദ്യാർഥികളെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Read Also

  1. Epstein Files: എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസിൽ അനിൽ അംബാനിയും; 'സ്വീഡിഷ് സുന്ദരി'യെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ പുറത്ത്

Trending Photos

Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ
7
Gold price
Gold Price Kerala Today: കേരളത്തിൽ സ്വ‍ർണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 1520 രൂപ
Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര
7
Gold rate today
Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധന; ഇന്ന് പവന് ഇത്ര
Kerala KR-741 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-741 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-39 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-39 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Knife Attack Russia: റഷ്യയിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ കത്തിയാക്രമണം: പരിക്കേറ്റവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരും, അക്രമി പിടിയിൽ

മോസ്കോ: റഷ്യയിലെ ഉഫയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കത്തി ആക്രമണത്തിൽ നിരപധി പേർക്ക് പരിക്ക്. ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ നാല് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ആറിലധികം പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിലെ സ്പോർട്സ് ഹാളിലേക്ക് കത്തിയുമായി അതിക്രമിച്ചു കയറിയ പ്രതി വിദ്യാർഥികളെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കുത്തേറ്റു. 

Add Zee News as a Preferred Source

പിന്നാലെ പിടികൂടുന്നതിനിടെ പ്രതി സ്വയം കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കസാനിലെ കോൺസുലേറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉഫയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മോസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഉഫയിലെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ആവശ്യമായ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ റഷ്യൻ അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടുവരികയാണെന്ന് മോസ്കോയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു.

Also Read: PM Modi In Malasyia: മലേഷ്യയിൽ പുതിയ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്, നിർണ്ണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി, മോദി-അൻവർ ഇബ്രാഹിം കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന്

അതിനിടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. അക്രമികളിൽ ഒരാളായ 15 വയസ്സുകാരൻ സ്വയം പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. റഷ്യയിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ മെഡിക്കൽ പഠനത്തിനായി നിരവധി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്ന ആക്രമണം വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Knife attackRussian Universityകത്തിയാക്രമണംറഷ്യ

Trending News