English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • St Gregorios Orthodox Church: പരുമല തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ; ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിലെ പെരുന്നാളിന് കൊടിയിറങ്ങി

St Gregorios Orthodox Church: പരുമല തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ; ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിലെ പെരുന്നാളിന് കൊടിയിറങ്ങി

Parumala Feast In Australia: വികാരി ഫാ മാത്യു കെ മാത്യു, ഫാ അജിൻ കോശി ജോൺ, ഫാ.  അനീഷ് മാത്യു എന്നിവർ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നൽകി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 10, 2025, 03:03 PM IST
  • 123മത്‍ ഓർമ്മപെരുന്നാൾ ആഘോഷമാക്കി സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവലയം
  • വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിലും ധൂപ പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രദക്ഷിണത്തിലും അനേകം വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു

Read Also

  1. Palayam Church : നിറം മാറി പാളയം പള്ളി; കളർഫുള്ളാണ് തിരുന്നാൾ കാഴ്ചകൾ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും അനക്കമില്ല! മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും അനക്കമില്ല! മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില
Kerala BT 28 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാര തുണച്ചോ? ഒരു കോടി ആർക്ക്! ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT 28 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാര തുണച്ചോ? ഒരു കോടി ആർക്ക്! ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 9 November 2025: ഒരു കോടി സമ്മാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today 9 November 2025: ഒരു കോടി സമ്മാനം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
St Gregorios Orthodox Church: പരുമല തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ; ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിലെ പെരുന്നാളിന് കൊടിയിറങ്ങി

ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് (ഓസ്‌ട്രേലിയ): പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ 123മത്‍ ഓർമ്മപെരുന്നാൾ ആഘോഷമാക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയായിലെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് സെന്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവലയം. വികാരി ഫാ മാത്യു കെ മാത്യു, ഫാ അജിൻ കോശി ജോൺ, ഫാ.  അനീഷ് മാത്യു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Add Zee News as a Preferred Source

വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിലും ധൂപ പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രദക്ഷിണത്തിലും അനേകം വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു. പരുമല തിരുമേനിയുടെ സഹനവും പ്രാർത്ഥനയും മാതൃകയാക്കിയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഉള്ളൂവെന്ന് അനുസ്മരണ സന്ദേശത്തിൽ ഫാ അജിൻ കോശി  ജോൺ പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

St Gregorios Orthodox ChurchParumala Thirumeniപരുമല തിരുമേനിഓസ്ട്രേലിയ

Trending News