ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകി ജെ.എം.ഐ.സി. അധിക യാത്രാ റൂട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഇപ്പോഴും 'ഗുരുതരമായ' അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണെന്ന് ജെ.എം.ഐ.സി വ്യക്തമാക്കി. 47 രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്പൈൻഡ് മാരിടൈം ഫോഴ്സിന്റെ (സി.എം.എഫ്) കീഴിൽ ബഹ്റൈൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ജോയിന്റ് മാരിടൈം ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ (ജെ.എം.ഐ.സി).
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കപ്പൽ ഉടമകളും ഓപ്പറേറ്റർമാരും ജീവനക്കാരും യു.എസ് നാവികസേനയുടെ നേവൽ കോഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഫോർ ഷിപ്പിംഗുമായി (എൻ.സി.എ.ജി.എസ്) ആശയവിനിമയം നടത്തണമെന്ന് ജൂലൈ 10-ന് പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
അടുത്തിടെ ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള തെക്കൻ റൂട്ട് എല്ലാ വാണിജ്യ ഗതാഗതത്തിനുമായി തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഈ മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളിലെ ജീവനക്കാർ നാവികസേനയിൽ നിന്നുള്ള വി.എച്ച്.എഫ് (VHF) റേഡിയോ കോളുകൾ നിരീക്ഷിക്കണം. കൂടാതെ, മുൻപ് ജെ.എം.ഐ.സി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരമ്പരാഗത ട്രാഫിക് സെപ്പറേഷൻ സ്കീമിലെ മൈൻ അപകടമേഖലയെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചുപൂട്ടാനോ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനോ ഒരു രാജ്യത്തിനും അധികാരമില്ലെന്നും ലഭ്യമായ യാത്രാ റൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യാതൊരുവിധ ഫീസും നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള നിയമാനുസൃതമായ സമുദ്ര ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്താനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തെയും പ്രതിരോധിക്കാനും ഭീഷണികൾ നേരിടാനും തങ്ങളുടെ സേന പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് യു.എസ് മിലിട്ടറി അറിയിച്ചു.
സുരക്ഷിതമായ യാത്രാ റൂട്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളും പ്രവർത്തന അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നതിനായി വാണിജ്യ കപ്പലുകൾ നാവ്സെന്റിന്റെ (NAVCENT) നേവൽ കോഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഫോർ ഷിപ്പിംഗുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ ജെ.എം.ഐ.സി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ അടുത്തിടെ ചരക്കുകപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി പുതിയ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
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