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Hormuz: ഹോർമുസിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർന്ന നിലയിൽ, ചരക്കുനീക്കം മന്ദ​ഗതിയിൽ; ഇറാൻ-യുഎസ് സംഘർഷം പുനരാരംഭിച്ചു

Strait Of Hormuz: ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഇപ്പോഴും 'ഗുരുതരമായ' അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണെന്ന് ജെ.എം.ഐ.സി വ്യക്തമാക്കി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 10, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:28 PM IST
Hormuz: ഹോർമുസിൽ സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർന്ന നിലയിൽ, ചരക്കുനീക്കം മന്ദ​ഗതിയിൽ; ഇറാൻ-യുഎസ് സംഘർഷം പുനരാരംഭിച്ചു
Image Credit: Hormuz | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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