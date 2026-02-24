Ramadan Markets in Qatar: റമദാൻ വിപണിയിൽ കർശന പരിശോധന; അമിതവില ഈടാക്കിയാൽ നടപടിയെന്ന് ഖത്തര്‍

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ramadan Markets in Qatar: വിപണിയിലെ അമിതവില തടയുന്നതിനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ പരിശോധന കർശനമാക്കിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 24, 2026, 10:30 PM IST
  • ഉപഭോകൃത സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയവും നഗരസഭ മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായാണ് രാജ്യവ്യാപകമായ പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.
  • നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

റമദാൻ വിപണിയിൽ കർശന പരിശോധനയുമായി ഖത്തര്‍. വിപണിയിലെ അമിതവില തടയുന്നതിനും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ പരിശോധന കർശനമാക്കിയത്. ഉപഭോകൃത സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയവും നഗരസഭ മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായാണ് രാജ്യവ്യാപകമായ പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

റമദാൻ മാസത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തിക ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആയിരത്തിലധികം അവശ്യസാധനങ്ങൾക്ക്‌ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം വിലക്കിഴിവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അരി, പഞ്ചസാര, പാൽ, എണ്ണ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഡിറ്റർജന്റുകൾ തുടങ്ങിയ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും ഈ മാസം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാകും. അതേസമയം, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായും വിപണിയിലെ കൃത്രിമങ്ങൾ തടയാനും മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയം പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു. സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, കശാപ്പുശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ നടത്തുന്ന പരിശോധനയിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, കാലാവധി എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം അമിതവില ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ദോഹ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ മാത്രം പതിനായിരത്തോളം പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

