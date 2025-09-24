റാഗസാ ചുഴലിക്കറ്റിൽ പെട്ട് തായ്വാനിലെ പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഹുവാലിയനിൽ പതിനാല് പേർ മരിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഹുവാലിയനിലെ തടാകം കരകവിഞ്ഞൊഴുകി, പട്ടണം വെള്ളത്തിനടിയിലായതിനെ തുടർന്ന് 124 പേരെ കാണാതായതായി അഗ്നിശമന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
മരിച്ചവരും കാണാതായവരും ഗ്വാങ്ഫുവിലാണെന്ന് അഗ്നിശമന സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലം വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി.
തായ്വാനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയും സൈന്യത്തെയും അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
തടാകം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞതോടെ ഏകദേശം 60 ദശലക്ഷം ടൺ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.
ALSO READ: റാഗസ ചുഴലിക്കാറ്റ്; ഹോങ്കോങ്ങിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം, ഫിലിപ്പീൻസിൽ മൂന്ന് മരണം
തായ്വാനിലെ സെമികണ്ടക്ടർ വ്യവസായത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ റാഗസ ബാധിച്ചില്ല.
തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തായ്വാനിൽ ആഞ്ഞടിച്ച റാഗസ ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ തെക്കൻ തീരത്തെയും, ഹോങ്കോങ്ങിനെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോവുകയാണ്.
2009-ൽ, തായ്വാനിന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിൽ വീശിയടിച്ച മൊറാക്കോട്ട് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഏകദേശം 700 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 3 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.