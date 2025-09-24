English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Super Typhoon Ragasa: റാഗസ ചുഴലിക്കാറ്റ്; തായ്‌വാനിൽ 12 മരണം, 124 പേരെ കാണ്മാനില്ല

 പട്ടണം വെള്ളത്തിനടിയിലായതിനെ തുടർന്ന് 124 പേരെ കാണാതായതായി അഗ്നിശമന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. തായ്‌വാനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയും സൈന്യത്തെയും അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 24, 2025, 01:31 PM IST
  • മരിച്ചവരും കാണാതായവരും ഗ്വാങ്ഫുവിലാണെന്ന് അഗ്നിശമന സേന അറിയിച്ചു
  • ഗസ ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ തെക്കൻ തീരത്തെയും, ഹോങ്കോങ്ങിനെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോവുകയാണ്
  • ഏകദേശം 60 ദശലക്ഷം ടൺ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി

Super Typhoon Ragasa: റാഗസ ചുഴലിക്കാറ്റ്; തായ്‌വാനിൽ 12 മരണം, 124 പേരെ കാണ്മാനില്ല

റാഗസാ ചുഴലിക്കറ്റിൽ പെട്ട് തായ്‌വാനിലെ പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ഹുവാലിയനിൽ പതിനാല് പേർ മരിച്ചു. ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഹുവാലിയനിലെ തടാകം കരകവിഞ്ഞൊഴുകി, പട്ടണം വെള്ളത്തിനടിയിലായതിനെ തുടർന്ന് 124 പേരെ കാണാതായതായി അഗ്നിശമന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
മരിച്ചവരും കാണാതായവരും ഗ്വാങ്ഫുവിലാണെന്ന് അഗ്നിശമന സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലം വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി.
തായ്‌വാനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയും സൈന്യത്തെയും അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
തടാകം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞതോടെ ഏകദേശം 60 ദശലക്ഷം ടൺ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

ALSO READ: റാഗസ ചുഴലിക്കാറ്റ്; ഹോങ്കോങ്ങിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം, ഫിലിപ്പീൻസിൽ മൂന്ന് മരണം
തായ്‌വാനിലെ സെമികണ്ടക്ടർ വ്യവസായത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ റാഗസ ബാധിച്ചില്ല.
തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ തായ്‌വാനിൽ ആഞ്ഞടിച്ച റാഗസ ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ തെക്കൻ തീരത്തെയും, ഹോങ്കോങ്ങിനെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് പോവുകയാണ്.
2009-ൽ, തായ്‌വാനിന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിൽ വീശിയടിച്ച മൊറാക്കോട്ട് ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഏകദേശം 700 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 3 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.

