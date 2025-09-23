Super Typhoon Ragasa: റാഗസ ചുഴലിക്കാറ്റ്; ഹോങ്കോങ്ങിൽ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം, ഫിലിപ്പീൻസിൽ മൂന്ന് മരണം

റാഗസ മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, 700 വിമാന സർവീസ് റദാക്കി. റാഗസ, വടക്കൻ ഫിലിപ്പീൻസിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനിടെ മൂന്ന് പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി. ഹോങ്കൊങ്ങിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഫിലിപ്പീൻ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസിയായ പഗാസയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി പ്രവചകർ വിശേഷിപ്പിച്ച റാഗസ, മണിക്കൂറിൽ 185 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും, 230 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലുമാണ് കാറ്റ് വീശുന്നത്.
അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് നിലവിലെ ശക്തിയിൽ തുടരുമെന്നും ചൈനയുടെ തീരത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ദുർബലമാകുമെന്നുമാണ് നിലവിലെ പ്രവചനം.
ഫിലിപ്പീൻസിൽ വീശിയടിച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് വ്യാപകമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും കാരണമായി. വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി. സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹോങ്കോങ്ങിലും മക്കാവുവിലും സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടി, ജനങ്ങളോട് ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
