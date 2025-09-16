English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Israel-Syria: അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദം; ഇസ്രയേലുമായി ഉടമ്പടി ചർച്ചയ്ക്ക് സിറിയ തയാറാകുന്നു

അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി സിറിയ. ഇസ്രയേലുമായി ഉടമ്പടിക്കു സാധ്യത. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 16, 2025, 06:22 PM IST
  • സിറിയ ഇസ്രയേലിനെ രാജ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല
  • പൂർണ്ണ സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് സാധ്യത കുറവാണ്
  • ചെറിയ കരാർ പോലും സിറിയക്ക് നേട്ടം

അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി സിറിയ, ഇസ്രയേലുമായി സുരക്ഷാ ഉടമ്പടിക്കായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് തയാറാകുന്നു. പൂർണ്ണ സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് സാധ്യത കുറവായിരിക്കുമെന്ന് ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട്. 
ഒരു ചെറിയ കരാർ പോലും സിറിയക്ക് നേട്ടമായിരിക്കുമെന്നും, മാസങ്ങൾ നീണ്ട ചർച്ചകളിൽ ഇസ്രയേൽ സ്വീകരിച്ച കടുത്ത നിലപാടിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ALSO READ: ഇസ്രയേൽ-ദോഹ അക്രമണം; ഖത്തറിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അറബ്-മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ

സമീപ മാസങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കുക, 1974 ലെ വെടിനിർത്തൽ കരാറിൽ സമ്മതിച്ച സൈനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ബഫർ സോൺ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, സിറിയയിലേക്കുള്ള ഇസ്രയേലി വ്യോമാക്രമണങ്ങളും കര ആക്രമണങ്ങളും തടയുക എന്നിവയാണ് സിറിയയുടെ ലക്ഷ്യം. ചർച്ചയെ കുറിച്ച്  ഇസ്രയേൽ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
1948 ൽ ഇസ്രയേൽ രൂപീകൃതമായതുമുതൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിലാണ്. സിറിയ ഇസ്രയേലിനെ രാജ്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 

SyriaIsraelsecurity dealUS

