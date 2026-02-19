Taliban domestic violence: ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കാം, എല്ലൊടിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയില്ല; ​ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് അനുമതി, പുതിയ ക്രിമിനൽ നിയമവുമായി താലിബാൻ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 19, 2026, 05:35 PM IST
  • ഭാര്യയെ ശാരീരികമായി ശിക്ഷിക്കാൻ ഭർത്താവിന് നിയമം പരിരക്ഷ നൽകുന്നു
  • ക്രൂരമായ ആക്രമണം നടന്നാൽ പോലും 15 ദിവസത്തെ തടവുശിക്ഷ മാത്രമേ കുറ്റവാളിക്ക് ലഭിക്കൂ

ലിംഗവിവേചനവും അസമത്വവും ഉറപ്പിക്കുന്ന 90 പേജുള്ള വിവാദപരമായ പുതിയ ശിക്ഷാനിയമം അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തി താലിബാൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. താലിബാൻ പരമോന്നത നേതാവ് ഹിബത്തുള്ള അഖുന്ദ്‌സാദ ഒപ്പുവെച്ച നിയമത്തിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെയും കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.

ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് അനുമതി

പുതിയ നിയമപ്രകാരം, "അസ്ഥികൾ ഒടിയുകയോ തുറന്ന മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം" ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ശാരീരികമായി ശിക്ഷിക്കാൻ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അനുവാദമുണ്ട്. മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള കടുത്ത അക്രമം നടന്നാൽ പോലും, കുറ്റവാളിക്ക് പരമാവധി 15 ദിവസത്തെ തടവുശിക്ഷ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ഇതാകട്ടെ, ഇരയായ സ്ത്രീ കോടതിയിൽ ആക്രമണം തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക.

നീതി തേടി കോടതിയിലെത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ പൂർണ്ണമായും ശരീരം മറച്ചിരിക്കണം. ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പുരുഷ ബന്ധുവോ (മഹ്‌റം) കൂടെയുണ്ടാകണം. ഇത്തരം കടുത്ത നിബന്ധനകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നിയമസഹായം തേടുന്നത് അസാധ്യമാക്കുന്നുവെന്ന് അവകാശ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൂടാതെ, ഭർത്താവിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കുന്ന വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെ തടവുശിക്ഷയും നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.

നീതിയിലെ സാമൂഹിക വിവേചനം

ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 9 അനുസരിച്ച് അഫ്ഗാൻ സമൂഹത്തെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: മതപണ്ഡിതന്മാർ (ഉലമ), 
ഉന്നത കുലീനർ (അഷ്റഫ്), മധ്യവർഗ്ഗം, താഴ്ന്ന വർഗ്ഗം. ഈ വർഗ്ഗീകരണമനുസരിച്ച്, കുറ്റത്തിന്റെ ഗൗരവത്തേക്കാൾ കുറ്റവാളിയുടെ സാമൂഹിക പദവിക്കാണ് കോടതി മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, മതപണ്ഡിതന്മാർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ കേവലം 'ഉപദേശങ്ങൾ' നൽകി വിട്ടയക്കും. ഉന്നത വർഗ്ഗക്കാർക്ക് കോടതി സമൻസും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകും. എന്നാൽ താഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാർക്ക് തടവുശിക്ഷയും ശാരീരിക പീഡനങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരും.ഔദ്യോഗിക ജയിൽ വകുപ്പിന് പകരം മതപണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കും  ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കുള്ള ശാരീരിക ശിക്ഷകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

സ്ത്രീ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളുടെ റദ്ദാക്കൽ

മുൻപ് യുഎസ് പിന്തുണയുള്ള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന 'സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ നിയമം' (ഇവിഎഡബ്ല്യു- 2009) താലിബാൻ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി. അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക ഔദ്യോഗിക മാർഗ്ഗമാണ് ഇതോടെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിഷേധം

താലിബാന്റെ പുതിയ നിയമം പൈശാചികമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രതിനിധി റീം അൽസലേം വിശേഷിപ്പിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇതിനെതിരെ എപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. നിലവിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഈ നിയമത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് തന്നെ കുറ്റകരമായതിനാൽ, ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നത്. ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് തടയാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ഇടപെടണമെന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

