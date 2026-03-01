Tehran Strikes Video IDF: ടെഹ്റാനിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ; 'ടെഹ്റാന്റെ ഹൃദയം' തകർത്തെന്ന് ഇസ്രയേൽ- IDF VIDEO

ടെഹ്റാൻ: ടെഹ്റാനിൽ അതിശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ. ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ടെഹ്റാനിലെ ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. "ടെഹ്റാന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ ലക്ഷ്യംവച്ച് ഐഡിഎഫ് ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. വ്യോമ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ടെഹ്റാനിലേക്കുള്ള പാത ഒരുക്കുന്നതിനുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി" ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) പറഞ്ഞു.
WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.
Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc
— Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026
വടക്കൻ ടെഹ്റാനിൽ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്ക് വലിയ പുക ഉയരുന്നതായി വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. ഖമനേയിയുടെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തി മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇസ്രയേൽ ഇറാനിൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
ദുബായ്, അബുദാബി, ഖത്തർ, ബഹ്റൈൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് മേഖലകളെ ഇറാൻ ആക്രമിച്ചു. "ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്റെ സായുധ സേനയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ആക്രമണ പ്രവർത്തനം ഏത് നിമിഷവും ആരംഭിക്കും" ഇറാന്റെ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡുകൾ ടെലിഗ്രാമിൽ വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ "അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളെയും അമേരിക്കൻ തീവ്രവാദ താവളങ്ങളെയും" ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുമെന്ന് ഐആർജിസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഖമനേയിക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളും മരുമകനും ചെറുമകളും മരിച്ചതായി ഇറാനിയൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.