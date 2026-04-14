US Navy Blockade Iran Strait Of Hormuz: വീണ്ടും യുദ്ധമോ? ഇറാൻ തീരത്ത് യുഎസ് ആക്രമണ കപ്പൽ വിന്യസിച്ചു; കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ അമേരിക്ക സമാധാന ചർച്ച ധാരണയാകാതെ പിരിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം കടുക്കുന്നു. വെടിനിർത്തൽ ധാരണ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലും യുദ്ധഭീതി ഉയർത്തുന്ന നീക്കങ്ങളാണ് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉപരോധിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇത് വീണ്ടും യുദ്ധസമാന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇറാനെതിരെ സമൂർന്ന നാവിക ഉപരോധം അമേരിക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല ഹോർമുസ് വഴി ഒരു കപ്പലുകളും കടത്തിവിടില്ലെന്നും അമേരിക്ക അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹോർമുസ് ഉപരോധത്തിന് പുറമെ കരയുദ്ധത്തിനും അമേരിക്ക തയ്യാറെടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. 15 യുദ്ധക്കപ്പലുകളാണ് അമേരിക്ക വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറാനെ ഉപരോധിക്കുന്നതിനെ ഭാഗമായി ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് കപ്പലുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധത്തോടെ ഹോർമുസ് ഏതാണ്ട് സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്.
ഇതിനിടെ വീണ്ടും യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് ഇറാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഗൾഫിലെയും ഒമാനിലെയും അടക്കം അമേരിക്കൻ സഖ്യരാജ്യങ്ങളിലെ തുറമുഖങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുമെന്നും ഇറാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഹോർമുസ് ഇറാൻ്റെ സ്വത്തല്ലെന്ന നിലപാടുമായി യുഎഇ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ബഹ്റൈൻ രാജവുമായി യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഖത്തറും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
