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Telegram Founder Pavel Durov: റഷ്യയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി ടെലഗ്രാം; സ്ഥാപകൻ പാവെൽ ദുറോവിനെതിരെ ഭീകരവാദ കുറ്റം

ടെലഗ്രാം സ്ഥാപകൻ പാവെൽ ദുറോവിനെതിരെ റഷ്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം (FSB) ഭീകരവാദ കുറ്റം ചുമത്തി.

Written ByKarthika V
Published: Jul 31, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:44 PM IST
Telegram Founder Pavel Durov: റഷ്യയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി ടെലഗ്രാം; സ്ഥാപകൻ പാവെൽ ദുറോവിനെതിരെ ഭീകരവാദ കുറ്റം
Image Credit: Pavel Durov | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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