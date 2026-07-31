/Telegram Founder Pavel Durov: റഷ്യയിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി ടെലഗ്രാം; സ്ഥാപകൻ പാവെൽ ദുറോവിനെതിരെ ഭീകരവാദ കുറ്റം

ടെലഗ്രാം സ്ഥാപകൻ പാവെൽ ദുറോവിനെതിരെ റഷ്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം (FSB) ഭീകരവാദ കുറ്റം ചുമത്തി. റഷ്യയിൽ അട്ടിമറികളും ഭീകരവാദവും നടത്താൻ ടെലഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചെന്നും, അത് തടയാൻ കമ്പനി തയ്യാറായില്ലെന്നും ആരോപിച്ചാണ് ടെലഗ്രാം സ്ഥാപകനെതിരെ ഭീകരവാദ കുറ്റം ചുമത്തിയത്. പാവെൽ ദുറോവിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതായും റഷ്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. നിലവിൽ പാവെൽ ദുറോവോ ടെലഗ്രാം അധികൃതരോ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. റഷ്യയ്ക്കുള്ളിൽ അട്ടിമറികളും ഭീകരവാദവും സൈബർ തട്ടിപ്പുകളും നടത്താൻ ഉക്രെയ്നും തീവ്രവാദ സംഘടനകളും ഉപയോഗിച്ച വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ടെലഗ്രാം തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് എഫ്.എസ്.ബിയുടെ ആരോപണം.
2013ലാണ് പാവെൽ ദുറോവ് ടെലഗ്രാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും നൂറുകോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുള്ള പ്രധാന മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ടെലഗ്രാം. റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധവേളയിൽ ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള ആളുകൾ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ടെലഗ്രാമാണ് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചത്.
ടെലഗ്രാമിന്റെ മേൽ നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കാൻ മോസ്കോ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭാഗമാണ് ഈ നടപടി. ടെലഗ്രാമിന്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനും, പകരം സ്വന്തം രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയ 'MAX' എന്ന മെസ്സേജിംഗ് ആപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ റഷ്യൻ അധികാരികൾ നിരന്തരം നടത്തിവരികയാണ്.
റഷ്യയിൽ ജനിച്ച പാവെൽ പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച്, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യു.എ.ഇ) പൗരത്വം നേടി. റഷ്യൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റായ 'വികോൺടാക്റ്റ്' (VKontakte) സ്ഥാപിച്ചതും പാവെലാണ്. റഷ്യൻ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കടുത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങളെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം 2014 കമ്പനിയുടെ ശേഷിച്ച ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചു.
റഷ്യയിലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഈ പുതിയ കേസ് ടെക് സംരംഭകൻ വിദേശത്ത് നേരിടുന്ന നിയമപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കും. ടെലഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടത്ര തടയുന്നതിലും, നിയമപാലകരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നതിലും കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടോ എന്ന് ഫ്രഞ്ച് അധികാരികൾ പ്രത്യേകം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് പാവെൽ ദുറോവ് അറിയിച്ചത്.
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