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Bangkok Bar Fire Breakout: ബാങ്കോക്കിലെ പബ്ബിൽ വൻ തീപിടിത്തം, 27 മരണം; 63 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, 22 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

Thailand Bar Fire Breakout: തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് പബ്ബും തത്സമയ സംഗീത പരിപാടി നടക്കുന്ന വേദിയുമടങ്ങുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 13, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:56 AM IST
Bangkok Bar Fire Breakout: ബാങ്കോക്കിലെ പബ്ബിൽ വൻ തീപിടിത്തം, 27 മരണം; 63 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, 22 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം
Image Credit: Fire | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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