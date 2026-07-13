/Bangkok Bar Fire Breakout: ബാങ്കോക്കിലെ പബ്ബിൽ വൻ തീപിടിത്തം, 27 മരണം; 63 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, 22 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരം

ബാങ്കോക്ക്: തായ്ലൻഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്കിലെ പബ്ബിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ 27 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തീപിടിത്തത്തിൽ 63 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും തായ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് പബ്ബും തത്സമയ സംഗീത പരിപാടി നടക്കുന്ന വേദിയുമടങ്ങുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ 27 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 63 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി തായ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
'നാ ലാഡ്പ്രോ പബ്' എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന 'റോങ് ബിയർ നാ ലാറ്റ് പ്രാവോ' ബാറിൽ അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അഗ്നിരക്ഷാസേന ഏകദേശം 30 മിനിറ്റുകൊണ്ട് തീയണച്ചെങ്കിലും, അപ്പോഴേക്കും കെട്ടിടത്തിന് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച തായ്ലാന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി അനുതിൻ ചാർൺവിരകുൽ തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
Flaming Bangkok. 27 people died. Looks more like a meth lab than a kitchen fire. pic.twitter.com/PWG5uDgpm8— SynCronus (@syncronus) July 12, 2026
വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്റ്റേജിന് സമീപമുള്ള സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൽ നിന്ന് പുക ഉയർന്നതായി ഇവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ പറഞ്ഞതായി അനുതിൻ അറിയിച്ചു. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു സ്ഫോടന ശബ്ദം കേൾക്കുകയും, പബ്ബിൽ അതിവേഗം പുക നിറയുകയുമായിരുന്നു. മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും കെട്ടിടത്തിന്റെ പിൻവശത്തുള്ള വിശ്രമമുറികളിലാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പരിക്കേറ്റ 63 പേരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായും അതിൽ 22 പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നതായും ബാങ്കോക്ക് ഗവർണർ ഛാഡ്ചാർട്ട് സിത്തിപന്ത് പറഞ്ഞു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട പലരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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