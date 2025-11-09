Bangladesh Bomb Attack: ബംഗ്ലാദേശിൽ കത്തോലിക്കാ പള്ളികൾക്ക് നേരെ ബോംബ് ആക്രമണം; ഭീകരവാദ സാധ്യത സ്ഥിരീകരിച്ച് പൊലീസ്

ധാക്ക: കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കിടെ, ബംഗ്ലാദേശിലെ രണ്ട് പള്ളികളിലും ഒരു കത്തോലിക്കാ സ്കൂളിലും നടന്ന മൂന്ന് ക്രൂഡ് ബോംബ് ആക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ ഇതുവരെ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഏറ്റെടുക്കുകയോ, ആക്രമണത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ പൊലീസ് നിഗമനത്തിൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തെ അനുബന്ധിച്ചാണ്.
Authorities have deployed police for security after unidentified assailants hurled crude bombs at the gate of one of Bangladesh’s oldest and largest churches in capital Dhaka. https://t.co/3WetzB0zC0
— UCA News (@UCANews) October 10, 2025
"സംഭവങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ അതോ ഒറ്റപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് - തീർച്ചയായും ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം," എന്ന് ധാക്ക പോലീസ് വക്താവ് മുഹമ്മദ് തലേബുർ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു.
പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ സ്ഥാപിച്ച ധാക്കയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പള്ളിയായ ഹോളി റോസറി കാത്തലിക് ചർച്ചിന് നേരെ ഒക്ടോബർ 8 നാണ് ആദ്യ ആക്രമണം നടത്തിയത്. പിന്നീട് നവംബർ 7 ന് സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ, സെന്റ് ജോസഫ്സ് സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജിലും ആക്രമണം നടത്തി. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഭീതിയലാണ് കഴിയുന്നത്.
