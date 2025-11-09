English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Bangladesh Bomb Attack: ബംഗ്ലാദേശിൽ കത്തോലിക്കാ പള്ളികൾക്ക് നേരെ ബോംബ് ആക്രമണം; ഭീകരവാദ സാധ്യത സ്ഥിരീകരിച്ച് പൊലീസ്

Bangladesh Bomb Attack: ബംഗ്ലാദേശിൽ കത്തോലിക്കാ പള്ളികൾക്ക് നേരെ ബോംബ് ആക്രമണം; ഭീകരവാദ സാധ്യത സ്ഥിരീകരിച്ച് പൊലീസ്

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കിടെ, ബംഗ്ലാദേശിലെ രണ്ട് പള്ളികളിലും ഒരു കത്തോലിക്കാ സ്കൂളിലും നടന്ന മൂന്ന് ക്രൂഡ് ബോംബ് ആക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നത്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Nov 9, 2025, 06:03 PM IST
  • പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ സ്ഥാപിച്ച ധാക്കയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പള്ളിയായ ഹോളി റോസറി കാത്തലിക് ചർച്ചിന് നേരെയാണ് ആദ്യ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
  • ആക്രമണത്തിൽ ഇതുവരെ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
  • ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഏറ്റെടുത്തട്ടില്ല.

Read Also

  1. Bangladesh ൽ പ്രതിഷേധം അക്രമാസക്തമായി; വെടിവയ്പ്പുണ്ടായതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് പൊലീസ്

Trending Photos

Retirement Plans NPS vs APY: കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം, ഭാവി സുരക്ഷിതം; വിരമിക്കലിന് ശേഷവും ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കണോ? ഈ സർക്കാർ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കൂ..!!
8
Retirement Plans
Retirement Plans NPS vs APY: കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം, ഭാവി സുരക്ഷിതം; വിരമിക്കലിന് ശേഷവും ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കണോ? ഈ സർക്കാർ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കൂ..!!
Chanakya Niti: ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
5
Chanakya Neeti In Malayalam
Chanakya Niti: ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chanakya Niti: നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ വിജയം ഉറപ്പ്
7
Chanakya Niti
Chanakya Niti: നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ വിജയം ഉറപ്പ്
Bangladesh Bomb Attack: ബംഗ്ലാദേശിൽ കത്തോലിക്കാ പള്ളികൾക്ക് നേരെ ബോംബ് ആക്രമണം; ഭീകരവാദ സാധ്യത സ്ഥിരീകരിച്ച് പൊലീസ്

ധാക്ക: കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കിടെ, ബംഗ്ലാദേശിലെ രണ്ട് പള്ളികളിലും ഒരു കത്തോലിക്കാ സ്കൂളിലും നടന്ന മൂന്ന് ക്രൂഡ് ബോംബ് ആക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ ഇതുവരെ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഏറ്റെടുക്കുകയോ, ആക്രമണത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ പൊലീസ് നിഗമനത്തിൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തെ അനുബന്ധിച്ചാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

"സംഭവങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ അതോ ഒറ്റപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് - തീർച്ചയായും ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം," എന്ന് ധാക്ക പോലീസ് വക്താവ് മുഹമ്മദ് തലേബുർ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു.
പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ സ്ഥാപിച്ച ധാക്കയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പള്ളിയായ ഹോളി റോസറി കാത്തലിക് ചർച്ചിന് നേരെ ഒക്ടോബർ 8 നാണ് ആദ്യ ആക്രമണം നടത്തിയത്. പിന്നീട് നവംബർ 7 ന് സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ, സെന്റ് ജോസഫ്സ് സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജിലും ആക്രമണം നടത്തി. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഭീതിയലാണ് കഴിയുന്നത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Bangladeshbomb attack

Trending News