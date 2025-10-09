Nobel Prize for Literature: 2025 ലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം ക്രാസ്നഹോർകായിക്ക് ലഭിച്ചു

ഹംഗേറിയൻ നോവലിസ്റ്റും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ലാസ്ലോ ക്രാസ്നഹോർകായ് ഈ വർഷത്തെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടി. മധ്യ യൂറോപ്യൻ ഇതിഹാസ എഴുത്തുകാരനാണ് ലാസ്ലോ. "അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് ഭീകരതയുടെ നടുവിൽ, കലയുടെ ശക്തിയെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയവും ദർശനാത്മകവുമായ പ്രവർത്തനത്തിനാണ്" അവാർഡ്.
1.2 ലക്ഷം ഡോളറാണ് സമ്മാന തുക. ആദ്യമായി നൊബേൽ സാഹിത്യ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് കവിയും ഉപന്യാസകാരിയുമായ സള്ളി പ്രൂഡോമിനാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സമ്മാനം നേടിയത് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ എഴുത്തുകാരി ഹാൻ കാങ് ആയിരുന്നു.
ലാസ്ലോ ക്രാസ്നഹോർകായി
1954-ൽ റൊമാനിയൻ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള തെക്കുകിഴക്കൻ ഹംഗറിയിലെ ഗ്യുല എന്ന ചെറുപട്ടണത്തിലാണ് ലാസ്ലോ ക്രാസ്നഹോർകായ് ജനിച്ചത്. 1985-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്രാസ്നഹോർകായിയുടെ ആദ്യ നോവലായ 'സാറ്റാന്റാങ്കോ' തൻ്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി. 2015-ൽ ബുക്കർ മാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു. സാത്താന്റാങ്കോ (1985), ദി മെലാഞ്ചോളി ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് (1989) എന്നിവയുൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി കൃതികൾ സിനിമയായിട്ടുണ്ട്.
