English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

The Nobel Prize For Medicine: 2025 ഫിസിയോളജി നൊബേൽ സമ്മാനം പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസ് ഗവേഷകർക്ക്

മേരി ബ്രങ്കോ, ഫ്രെഡ് റാംസ്‌ഡെൽ, ഷിമോൺ സകാഗുച്ചി എന്നിവർക്ക് 2025 ഫിസിയോളജി/ മെഡിസിൻ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 6, 2025, 03:53 PM IST
  • രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ, ശരീരത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾക്കാണ് നൊബേൽ ലഭിച്ചത്.

Trending Photos

Kerala BT 23 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT 23 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala SM-23 Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SM-23 Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Shani Nakshatra Gochar: ശനി പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും!
9
Shani Gochar
Shani Nakshatra Gochar: ശനി പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും!
Throat Pain: തൊണ്ടവേദന മാറുന്നില്ലേ? ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ
6
Throat pain
Throat Pain: തൊണ്ടവേദന മാറുന്നില്ലേ? ഇതൊന്നു പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ
The Nobel Prize For Medicine: 2025 ഫിസിയോളജി നൊബേൽ സമ്മാനം പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസ് ഗവേഷകർക്ക്

മേരി ബ്രങ്കോ, ഫ്രെഡ് റാംസ്‌ഡെൽ, ഷിമോൺ സകാഗുച്ചി എന്നിവർക്ക് 2025 ഫിസിയോളജി/ മെഡിസിൻ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ, ശരീരത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾക്കാണ് നൊബേൽ ലഭിച്ചത്. 
രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംരക്ഷകരായ റെഗുലേറ്ററി ടി സെല്ലുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പുതിയ മേഖലയ്ക്ക് ജേതാക്കൾ അടിത്തറ പാകി. മെഡിക്കൽ ചികിത്സകളുടെ വികസനത്തിനും ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാനോ സുഖപ്പെടുത്താനോ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ കാൻസർ ചികിത്സകൾ നൽകാനും സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള സങ്കീർണതകൾ തടയാനും ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തിൽ നിന്നും കഴിയുമെന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

The Nobel Prize For MedicineMary E. BrunkowFred RamsdellShimon Sakaguchiperipheral immune tolerance

Trending News