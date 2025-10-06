The Nobel Prize For Medicine: 2025 ഫിസിയോളജി നൊബേൽ സമ്മാനം പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസ് ഗവേഷകർക്ക്

മേരി ബ്രങ്കോ, ഫ്രെഡ് റാംസ്ഡെൽ, ഷിമോൺ സകാഗുച്ചി എന്നിവർക്ക് 2025 ഫിസിയോളജി/ മെഡിസിൻ നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു. രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ, ശരീരത്തിന് ദോഷം വരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന പെരിഫറൽ ഇമ്മ്യൂൺ ടോളറൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾക്കാണ് നൊബേൽ ലഭിച്ചത്.
രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംരക്ഷകരായ റെഗുലേറ്ററി ടി സെല്ലുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പുതിയ മേഖലയ്ക്ക് ജേതാക്കൾ അടിത്തറ പാകി. മെഡിക്കൽ ചികിത്സകളുടെ വികസനത്തിനും ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
Mary Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi have been awarded the 2025 Nobel Prize in Physiology or Medicine for their groundbreaking discoveries concerning peripheral immune tolerance that prevents the immune system from harming the body.
ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാനോ സുഖപ്പെടുത്താനോ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ കാൻസർ ചികിത്സകൾ നൽകാനും സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള സങ്കീർണതകൾ തടയാനും ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തിൽ നിന്നും കഴിയുമെന്നതാണ് പ്രതീക്ഷ.
