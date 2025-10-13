Gaza Peace Summit: ഏഴ് ഇസ്രയേൽ ബന്ദികളെ ഹമാസ് മോചിപ്പിച്ചു, ബാക്കിയുള്ളവരെ ഓരോ ഘട്ടമായി മോചിപ്പിക്കും

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sharm El-Sheikh peace Summit: ഇന്ന് ഈജിപ്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഷാം എൽ ഷെയ്ക്ക് സമാധാന ഉച്ചകോടിക്ക് മുൻപ് ഇസ്രയേൽ ബന്ധികളെ ഹമാസ് മോചിപ്പിക്കും. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് രാവിലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 13, 2025, 11:11 AM IST
  • അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് രാവിലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.
  • ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ ഹമാസും, ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും പങ്കെടുക്കില്ല.

ഗാസ: ഇസ്രയേലി ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി, അദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഏഴ് പേരെ ഹമാസ് മോചിപ്പിക്കും. റെഡ് ക്രോസിനാണ് മോചിപ്പിക്കുന്ന ബന്ദികളെ കൈമാറുക. ഇസ്രയേലിൻ്റെ 20 ബന്ദികളെയാണ് ഹമാസ് മോചിപ്പിക്കുക. ഓരോ ഘട്ടമായാകും മോചനം. ഷാം എൽ ഷെയ്ക്ക് സമാധാന ഉച്ചകോടിയുടി നടക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ ഈജിപ്തിൽ എത്തിചേർന്നിട്ടുണ്ട്. Arrived in the historic city of Cairo as special representative of Prime Minister @narendramodi to attend the Gaza Peace Summit at Sharm el-Sheikh. pic.twitter.com/DnN0yGJcEs

Add Zee News as a Preferred Source

ഷാം എൽ ഷെയ്ക്കിലെ റെഡ് സീ റിസോർട്ടിലാണ് ഉച്ചകോടി നടക്കുക. ഈജിപ്ഷ്യൻ വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 27 രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൻമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥൻമാരും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് രാവിലെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായ കീർത്തി വർധൻ സിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിതീകരിച്ച് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ ഹമാസും, ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും പങ്കെടുക്കില്ല. 

 

