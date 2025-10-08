Sergio Gor, New US Ambassador to India: ട്രംപിൻ്റെ അനുയായി സെർജിയോ ഗോറിനെ ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായി നിയമിച്ചു

ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസിഡറായി സെർജിയെ ഗോറിനെ സെനറ്റ് നിയമിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നിയമിച്ച അമേരിക്കൻ അംബാസിഡർമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഗോർ. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ, 107 നോമിനികളിൽ ഒരാളാണ് 38 കാരനായ ഗോർ. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സുഹൃത്തും അനുയായിയുമാണ് ഗോർ.
സെർജിയോ ഗോർ
അമേരിക്കയിലെ ബിസിനസ്സുകാരനും ട്രംപിൻ്റെ ദീർഘകാല സഖ്യകക്ഷിയുമാണ് സെർജിയോ ഗോർ. 1994 ൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം മാൾട്ടയിലേക്ക് താമസം മാറി. കോസ്പിക്വുവയിൽ വളർന്ന ഗോർ, കത്തോലിക്കാ ആൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂളായ ഡി ലാ സാലെ കോളേജിൽ ചേർന്നു. 1999 ൽ കുടുംബം കോസ്പിക്വുവ വിട്ടു. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ ഹൈസ്കൂൾ പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം ജോർജ്ജ് വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി. 2008 ലെ സെനറ്റർ, ജോൺ മക്കെയ്നിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റായിരുന്നു. കൂടാതെ ഗോർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധികളായ സ്റ്റീവ് കിംഗ്, മിഷേൽ ബാച്ച്മാൻ, റാണ്ടി ഫോർബ്സ് എന്നിവരുടെ വക്താവായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
