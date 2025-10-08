English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Sergio Gor, New US Ambassador to India: ട്രംപിൻ്റെ അനുയായി സെർജിയോ ഗോറിനെ ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായി നിയമിച്ചു

Sergio Gor, New US Ambassador to India: ട്രംപിൻ്റെ അനുയായി സെർജിയോ ഗോറിനെ ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായി നിയമിച്ചു

ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസിഡറായി സെർജിയെ ഗോറിനെ സെനറ്റ് നിയമിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ ബിസിനസ്സുകാരനും ട്രംപിൻ്റെ ദീർഘകാല സഖ്യകക്ഷിയുമാണ് സെർജിയോ ഗോർ.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 8, 2025, 02:20 PM IST
  • ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നിയമിച്ച അമേരിക്കൻ അംബാസിഡർമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഗോർ.
  • അമേരിക്കയിലെ ബിസിനസ്സുകാരനും ട്രംപിൻ്റെ ദീർഘകാല സഖ്യകക്ഷിയുമാണ് സെർജിയോ ഗോർ.
  • ജോൺ മക്കെയ്‌നിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റായിരുന്നു.

Trending Photos

Surya Budh Yuti: ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഇവർക്കിനി വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റം; ഭാഗ്യം ജ്വലിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Rajayoga
Surya Budh Yuti: ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഇവർക്കിനി വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റം; ഭാഗ്യം ജ്വലിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് സാധ്യത; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് സാധ്യത; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Tulsi Benefits: പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കാൻ തുളസിയില; ​ഗുണങ്ങൾ അറിയാം...
6
Tulsi benefits
Tulsi Benefits: പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കാൻ തുളസിയില; ​ഗുണങ്ങൾ അറിയാം...
Sergio Gor, New US Ambassador to India: ട്രംപിൻ്റെ അനുയായി സെർജിയോ ഗോറിനെ ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറായി നിയമിച്ചു

ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസിഡറായി സെർജിയെ ഗോറിനെ സെനറ്റ് നിയമിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ നിയമിച്ച അമേരിക്കൻ അംബാസിഡർമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഗോർ. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ, 107 നോമിനികളിൽ ഒരാളാണ് 38 കാരനായ ഗോർ. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സുഹൃത്തും അനുയായിയുമാണ് ഗോർ. 

Add Zee News as a Preferred Source

സെർജിയോ ഗോർ
അമേരിക്കയിലെ ബിസിനസ്സുകാരനും ട്രംപിൻ്റെ ദീർഘകാല സഖ്യകക്ഷിയുമാണ് സെർജിയോ ഗോർ. 1994 ൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം മാൾട്ടയിലേക്ക് താമസം മാറി. കോസ്പിക്വുവയിൽ വളർന്ന ഗോർ, കത്തോലിക്കാ ആൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂളായ ഡി ലാ സാലെ കോളേജിൽ ചേർന്നു. 1999 ൽ കുടുംബം കോസ്പിക്വുവ വിട്ടു. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ ഹൈസ്കൂൾ പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം ജോർജ്ജ് വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി. 2008 ലെ സെനറ്റർ, ജോൺ മക്കെയ്‌നിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റായിരുന്നു. കൂടാതെ ഗോർ റിപ്പബ്ലിക്കൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രതിനിധികളായ സ്റ്റീവ് കിംഗ്, മിഷേൽ ബാച്ച്മാൻ, റാണ്ടി ഫോർബ്സ് എന്നിവരുടെ വക്താവായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

US Ambassador to IndiaSergio Goryoungest United States ambassador to India

Trending News