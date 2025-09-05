India on Ukraine war:'ഇത് യുദ്ധത്തിനുള്ള സമയമല്ല ': ഉക്രൈൻ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇന്ത്യ

ഉക്രൈൻ റഷ്യ സംഘർഷം യുദ്ധംകൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. ചർച്ചയും നയതന്ത്രവും മാത്രമാണ് മുന്നോട്ടുള്ള ഏക മാർഗമെന്നും ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു.
പൊതുസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആഗോള സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സന്നദ്ധതയും, യുദ്ധത്തിന്റെ മാനുഷികവും സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി പി ഹരീഷ് വ്യക്തമാക്കി.
'ഉക്രെയ്നിൽ താൽക്കാലികമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ സ്ഥിതി' എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ചർച്ചയിൽ സംസാരിച്ച അംബാസഡർ ഹരീഷ് , ഉക്രെയ്നിലെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ആശങ്കാകുലരാണെന്നും, നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും, യുദ്ധകൊണ്ട് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, സംഘർഷം എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ
ഉക്രെയ്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനും, സമാധാനത്തിനുള്ള സാധ്യത ഈ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളിലൂടെ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് ഹരീഷ് പറഞ്ഞു.
വ്യാഴാഴ്ച, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കർ ഉക്രെയ്ൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആൻഡ്രി സിബിഹയുമായി സംസാരിച്ചു. സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ ചർച്ച ചെയ്തു. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിന്റെ മേഖലകളും അവലോകനം ചെയ്തു.
