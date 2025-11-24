English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Suicide Bombings in Pakistan: പാകിസ്ഥാനെ നടുക്കി വീണ്ടും ചാവേറാക്രമണം; മൂന്ന് അർദ്ധ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Suicide Bombings in Pakistan: പാകിസ്ഥാനെ നടുക്കി വീണ്ടും ചാവേറാക്രമണം; മൂന്ന് അർദ്ധ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ആദ്യത്തെ ചാവേർ മാത്രമാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. മറ്റ് രണ്ട് പേരെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിവെച്ചു കൊന്നു.

Nov 24, 2025
  • ഭീകര സംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യാനായി പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിച്ച എഫ്‌സി എന്ന അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.
  • മൂന്ന് ചാവേറുകളാണ് ദേഹത്ത് കെട്ടിവെച്ച സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയത്.

Suicide Bombings in Pakistan: പാകിസ്ഥാനെ നടുക്കി വീണ്ടും ചാവേറാക്രമണം; മൂന്ന് അർദ്ധ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

പെഷ്വാർ: പെഷാവറിൽ പാകിസ്ഥാൻ അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് ചാവേർ സ്‌ഫോടനം. ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പെഷാവറിൽ നടന്നത് ഭീകരാക്രമണമാണെന്ന് പാക് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പെഷാവറിൽ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. അക്രമി സംഘം വെടിവെപ്പും നടത്തി. 

ഭീകര സംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യാനായി പാകിസ്ഥാൻ രൂപീകരിച്ച എഫ്‌സി എന്ന അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. മൂന്ന് ചാവേറുകളാണ് ദേഹത്ത് കെട്ടിവെച്ച സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയത്. ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലാണ് ആദ്യ ചാവേർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഈ സ്ഫോടനത്തിലാണ് ഗേറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ മറ്റ് രണ്ടുപേർ വളപ്പിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചുവെന്ന് പാക് സൈനിക വക്താവ് അറിയിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: G20 Summit: ജി20 ഉച്ചകോടിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ച; വ്യാപാര കരാർ ചർച്ചകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ കാനഡയും ഇന്ത്യയും

ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ സൈന്യവും പൊലീസും പ്രദേശം വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് അപലപിച്ചു. സുരക്ഷാ സേനയുടെ ഇടപെടൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയെന്ന് ഷഹബാസ് ശരീഫ് പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഭീകര സംഘങ്ങൾ ആണ് അടുത്തിടെ മേഖലയിൽ നടന്ന നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ അഫ്ഗാനിലെ താലിബാൻ സർക്കാർ ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

