English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
Oil Price Hike: ഇന്ധനം ലാഭിക്കാം, പോക്കറ്റും ചോരില്ല! എണ്ണവിലക്കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഐഇഎയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

എണ്ണവില കുതിച്ചുയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോക്കറ്റ് കാലിയാകാതിരിക്കാനും ഇന്ധനം ലാഭിക്കാനുമുള്ള ചില വളികൾ ഐഇഎ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 20, 2026, 05:33 PM IST
Trending Photos

Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
10
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: കിതപ്പിന് ഇടവേള, മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കിതപ്പിന് ഇടവേള, മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത് എത്ര?
Gold Rate Kerala Today: കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം തുടരുമ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളർ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള എണ്ണ വിപണി ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വിതരണ തടസ്സമാണ് ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക-ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ യുദ്ധമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കപ്പൽപ്പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ളഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ ഏകദേശം 20 ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്നത് ഹോർമൂസിലൂടെയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഹോർമൂസിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തടസപ്പെട്ടതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയർന്നു. ഒപ്പം ഡീസൽ, ജെറ്റ് ഇന്ധനം, എൽപിജി തുടങ്ങിയ ശുദ്ധീകരിച്ച ഇന്ധനങ്ങളുടെയും വില ഉയരാൻ ഇത് കാരണമായി. എണ്ണവില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇന്ധനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായി ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി (ഐഇഎ) ചില വഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അതെന്ന് നോക്കാം. 

1. വേഗത കുറയ്ക്കാം: ഹൈവേകളിൽ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നത് ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായുക്കും. മണിക്കൂറിൽ 10 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും കുറയ്ക്കുന്നത് ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപഭോഗം വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് ഐഇഎ പറയുന്നത്. 

2. പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക: സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം പൊതു​ഗതാ​ഗതം ഉപയോ​ഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബസ്, മെട്രോ, ട്രെയിൻ തുടങ്ങിയ പൊതു​ഗതാ​ഗതങ്ങൾ ഇന്ധന ഉപഭോ​ഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. 

Also Read: Iran Israel War: ഇറാന് കനത്ത തിരിച്ചടി; ട്രംപിനെ വെല്ലുവിളിച്ച ഇറാൻ സൈനിക വക്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, സംഘർഷം പുതിയ തലത്തിലേക്കോ?

3. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം: വർക്ക് ഫ്രം ഹോം രീതി പിന്തുടരുന്നത് ഇന്ധന ചെലവ് കുറയ്ക്കും. ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതി പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുക.

4. കാർ പൂളിംഗ്: ഒരേ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഒന്നിച്ച് ഒരേ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കാർ പൂലിം​ഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്ധന ചെലവ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പങ്കിടുമ്പോൾ ആർക്കും അമിത തുക കൊടുക്കേണ്ടതായി വരില്ല. 

5. സൈക്കിളും നടത്തവും: ചെറിയ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി സൈക്കിൾ ഉപയോ​ഗിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുകയോ ചെയ്യാം.  

6. സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ്: പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടുന്നതും അമിതമായി ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നതും എഞ്ചിന്റെ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കും. അതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കുക.

7. ട്രെയിൻ യാത്രകൾ: വിമാന ഇന്ധനങ്ങൾക്കും വില കൂടിയതിനാൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് പരമാവധി രാത്രികാല ട്രെയിനുകളെ ആശ്രയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് പണം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.

8. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ: ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (EV) ഉപയോ​ഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

9. ആധുനിക പാചക രീതി: ആധുനിക പാചക രീതികളിലേക്ക് മാറുന്നത് എൽപിജി ഉപഭോ​ഗം കുറയ്ക്കും.

10. നഗരങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം: വലിയ നഗരങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ധന ലാഭത്തിന് ഗുണകരമാകും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Oil price hikeIEAInternational Energy Agencyഎണ്ണവില ഉയരുന്നുഐഇഎ

Trending News