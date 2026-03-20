Oil Price Hike: ഇന്ധനം ലാഭിക്കാം, പോക്കറ്റും ചോരില്ല! എണ്ണവിലക്കയറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഐഇഎയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം തുടരുമ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളർ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ആഗോള എണ്ണ വിപണി ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വിതരണ തടസ്സമാണ് ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക-ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ യുദ്ധമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കപ്പൽപ്പാതകളിലൊന്നായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ളഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് എണ്ണവില കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ ഏകദേശം 20 ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്നത് ഹോർമൂസിലൂടെയാണ്.
ഹോർമൂസിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തടസപ്പെട്ടതോടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയർന്നു. ഒപ്പം ഡീസൽ, ജെറ്റ് ഇന്ധനം, എൽപിജി തുടങ്ങിയ ശുദ്ധീകരിച്ച ഇന്ധനങ്ങളുടെയും വില ഉയരാൻ ഇത് കാരണമായി. എണ്ണവില ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇന്ധനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായി ഇന്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി (ഐഇഎ) ചില വഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അതെന്ന് നോക്കാം.
1. വേഗത കുറയ്ക്കാം: ഹൈവേകളിൽ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നത് ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായുക്കും. മണിക്കൂറിൽ 10 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും കുറയ്ക്കുന്നത് ഇന്ധനത്തിന്റെ ഉപഭോഗം വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് ഐഇഎ പറയുന്നത്.
2. പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക: സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബസ്, മെട്രോ, ട്രെയിൻ തുടങ്ങിയ പൊതുഗതാഗതങ്ങൾ ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
Also Read: Iran Israel War: ഇറാന് കനത്ത തിരിച്ചടി; ട്രംപിനെ വെല്ലുവിളിച്ച ഇറാൻ സൈനിക വക്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, സംഘർഷം പുതിയ തലത്തിലേക്കോ?
3. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം: വർക്ക് ഫ്രം ഹോം രീതി പിന്തുടരുന്നത് ഇന്ധന ചെലവ് കുറയ്ക്കും. ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതി പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുക.
4. കാർ പൂളിംഗ്: ഒരേ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഒന്നിച്ച് ഒരേ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കാർ പൂലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്ധന ചെലവ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് പങ്കിടുമ്പോൾ ആർക്കും അമിത തുക കൊടുക്കേണ്ടതായി വരില്ല.
5. സൈക്കിളും നടത്തവും: ചെറിയ ദൂരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുകയോ ചെയ്യാം.
6. സ്മാർട്ട് ഡ്രൈവിംഗ്: പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഇടുന്നതും അമിതമായി ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കുന്നതും എഞ്ചിന്റെ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കും. അതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കുക.
7. ട്രെയിൻ യാത്രകൾ: വിമാന ഇന്ധനങ്ങൾക്കും വില കൂടിയതിനാൽ ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് പരമാവധി രാത്രികാല ട്രെയിനുകളെ ആശ്രയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് പണം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.
8. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ: ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ (EV) ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
9. ആധുനിക പാചക രീതി: ആധുനിക പാചക രീതികളിലേക്ക് മാറുന്നത് എൽപിജി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കും.
10. നഗരങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണം: വലിയ നഗരങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ധന ലാഭത്തിന് ഗുണകരമാകും.
