Israel-Palestine: ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്, പദ്ധതി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അംഗീകരിച്ചു

ഇസ്രായേൽ-പലസ്തീൻ യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ 20 പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തിറക്കി.പദ്ധതി ഇരുപക്ഷവും അംഗീകരിച്ചാൽ യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കും. ഗാസയിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരും, പലസ്തീൻ തടവുകാരെ വിട്ടയക്കും. ഗാസ മുനമ്പ് താൽക്കാലികമായി ഒരു പലസ്തീൻ സാങ്കേതിക സർക്കാർ ഭരിക്കും. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പദ്ധതി ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അംഗീകരിച്ചു.
ട്രംപിന്റെ 20 പദ്ധതികൾ
- 1. ഗാസ തീവ്രവാദ വിമുക്തമായ ഒരു മേഖലയായിരിക്കും, അയൽരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടാകില്ല.
- 2. ഗാസ പുനർവികസിപ്പിക്കും.
- 3. നിർദ്ദേശം ഇരുപക്ഷവും അംഗീകരിച്ചാൽ, യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിക്കും. ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പിൻവാങ്ങും. ഈ സമയത്ത്, വ്യോമാക്രമണവും പീരങ്കി ആക്രമണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ സൈനിക നടപടികളും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കും, കൂടാതെ ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പൂർണ്ണമായ പിൻവലിക്കലിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതുവരെ യുദ്ധരേഖകൾ മരവിപ്പിച്ചിരിക്കും.
- 4.ഇസ്രയേൽ കരാർ പരസ്യമായി അംഗീകരിച്ച് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, എല്ലാ ബന്ദികളെയും തിരിച്ചയക്കും.
- 5. എല്ലാ ബന്ദികളെ വിട്ടയച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഇസ്രയേൽ 250 ജീവപര്യന്ത തടവുകാരെ വിട്ടയക്കും. മരിച്ച 15 ഗാസക്കാരുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ വിട്ടുകൊടുക്കും.
- 6. എല്ലാ ബന്ദികളെയും തിരിച്ചെത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഹമാസിന് മാപ്പ് നൽകും. ഗാസ വിട്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹമാസ് അംഗങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും.
- 7. കരാർ അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, മുഴുവൻ സഹായവും ഗാസ മുനമ്പിലേക്ക് ഉടനടി അയയ്ക്കും.
- 8. ഗാസ മുനമ്പിൽ വിതരണവും സഹായവും ഇരു കക്ഷികളുടെയും ഇടപെടലുകളില്ലാതെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അതിന്റെ ഏജൻസികളും റെഡ് ക്രസന്റും വഴിയും നടക്കും.
- 9. പലസ്തീൻ കമ്മിറ്റിയുടെ താൽക്കാലിക പരിവർത്തന ഭരണത്തിൻ കീഴിലായിരിക്കും ഗാസ ഭരിക്കപ്പെടുക. ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ യോഗ്യതയുള്ള പലസ്തീൻ പൌരനും അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധരും ഉണ്ടാകും.
- 10. ഗാസയെ പുനർനിർമ്മിക്കാനും ഊർജ്ജസ്വലമാക്കാനുമുള്ള സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതി വിദഗ്ധരുടെ ഒരു പാനലിനെ വിളിച്ചുകൂട്ടി സൃഷ്ടിക്കും.
- 11. രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുവ, ആക്സസ് നിരക്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല സ്ഥാപിക്കും.
- 12. ഗാസ വിട്ടുപോകാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കില്ല, പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി മടങ്ങാനും കഴിയും.
- 13. ഗാസയുടെ ഭരണത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഒരു പങ്കും വഹിക്കില്ലെന്ന് ഹമാസും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളും സമ്മതിക്കുക.
- 14. ഹമാസും വിഭാഗങ്ങളും അയൽരാജ്യങ്ൾക്കോ ജനങ്ങൾക്കോ ഒരു ഭീഷണിയുമുന്നയിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉറപ്പ് നൽകും.
- 15. ഗാസയിൽ ഉടനടി വിന്യസിക്കുന്നതിനായി ഒരു താൽക്കാലിക ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് അമേരിക്ക അറബ്, അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായി സഹകരിക്കും.
- 16. ഇസ്രായേൽ ഗാസ പിടിച്ചെടുക്കില്ല.
- 17. ഹമാസ് ഈ നിർദ്ദേശം വൈകിപ്പിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിൽ
- 18. നിന്ന് ഐ.എസ്.എഫിന് കൈമാറിയ ഭീകരതയില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ, സ്കെയിൽ-അപ്പ് സഹായ പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെ, മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തുടരും.
- 19. സഹിഷ്ണുതയുടെയും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു മതാന്തര സംവാദ പ്രക്രിയ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും.
- 20. സമാധാനപരവും സഹവർത്തിത്വത്തിനായി ഇസ്രായേലും പലസ്തീനികളും തമ്മിൽ ചർച്ചക്കുള്ള വേദി അമേരിക്ക ഒരുക്കും.
