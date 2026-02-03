India US Trade Deal: ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാരക്കരാറായി; ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള യുഎസ് തീരുവ 18 ശതമാനമാക്കി ട്രംപ്

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
India-US Trade Deal: ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര കരാറിൽ തീരുമാനമായതായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയ്ക്കുമേലുള്ള തീരുവയിൽ കുറവ് വരുത്തി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 3, 2026, 07:03 AM IST
  • ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാരക്കരാറിൽ ധാരണയായെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
  • തിങ്കളാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് ട്രംപ് കരാറിൽ ധാരണയാക്കിയത്‌

വാഷിങ്ടൺ: ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാരക്കരാറിൽ ധാരണയായെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്.  തിങ്കളാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് ട്രംപ് കരാറിൽ ധാരണയാക്കിയത്‌.

Also Read: ആക്രമിച്ചാൽ കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാകും; അമേരിക്കയുടെ മുന്നറിയിപ്പിന് ഇറാന്റെ മറുപടി

ഇതോടെ യുഎസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേൽ ചുമത്തിയിരുന്ന തീരുവ 25 ശതമാനത്തിൽ നിന്നും 18 ശതമാനമായി കുറയും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക്മേൽ ചുമത്തിയ 25 ശതമാനം പിഴത്തീരുവ എടുത്തു മാറ്റാനും ധാരണയായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.   

 

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുവെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി എക്‌സിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 18 ശതമാനത്തിലേക്ക് തീരുവ കുറച്ചതിന് ട്രംപിന് നന്ദിയെന്ന് കുറിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാൽ വ്യാപാര കരാർ ആയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാതെയായിരുന്നു പ്രതികരണം. 'വ്യാപാര കരാർ' എന്ന പരാമർശം പോസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല. അതേ സമയം ട്രംപിൻറെ നേതൃത്വം ലോകസമാധാനത്തിന് സഹായകരമെന്നും ട്രംപിൻറെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്നിച്ചു വരുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇതോടെ റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ 25 ശതമാനം അധിക തീരുവയും പിൻവലിക്കും. 

Also Read: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടം; DA 60 % വർധിക്കും!

ഇന്ത്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരക്കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് യുഎസുമായുള്ള കരാർ എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പോസ്റ്റിനു പിന്നാലെ വാണിജയമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ വ്യാപാരകരാറിൽ ധാരണയായെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Donald TrumpUS-IndiaPM Narendra ModiIndia US Trade Deal

