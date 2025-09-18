English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Antifa A Terrorist Organisation: ചാർലി കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ നടപടി എടുത്ത് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്; ആൻ്റിഫ ഇനി തീവ്രവാദി സംഘടന

അമേരിക്കയിലെ ഫാസിസ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനമായ ആൻ്റിഫയെ തീവ്രവാദി സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ട്രംപിൻ്റെ വിശ്വസ്തനും, വലതുപക്ഷ ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ചാർലി കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 18, 2025, 11:28 AM IST
  • വലതുപക്ഷ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ചാർലി കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി
  • സംഘനയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും

Read Also

  1. സംവാദത്തിനിടെ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ പരാമർശവുമായി Donald Trump

Trending Photos

Kerala Gold Rate Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; വലിയ കുതിപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള കുറവോ?
7
Gold price today
Kerala Gold Rate Today: ചെറിയൊരു ആശ്വാസം! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; വലിയ കുതിപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള കുറവോ?
Kerala SS 485 Lottery Result: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 485 Lottery Result: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Navratri 2025: നവരാത്രി 2025; സെപ്റ്റംബർ 22ഓടെ ഇവരുടെ സമയം തെളിയും, ലഭിക്കും സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും
6
Navratri 2025
Navratri 2025: നവരാത്രി 2025; സെപ്റ്റംബർ 22ഓടെ ഇവരുടെ സമയം തെളിയും, ലഭിക്കും സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും
Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Antifa A Terrorist Organisation: ചാർലി കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ നടപടി എടുത്ത് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്; ആൻ്റിഫ ഇനി തീവ്രവാദി സംഘടന

ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കയിലെ ഫാസിസ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനമായ ആൻ്റിഫയെ തീവ്രവാദി സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻറ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്.  സംഘനയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നവർക്ക് നേരെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ട്രംപിൻ്റെ വിശ്വസ്തനും, വലതുപക്ഷ ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ചാർലി കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി.

Add Zee News as a Preferred Source

കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ടൈലർ റോബിൻസണിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ടൈലറിന് ഇടത് പക്ഷവുമായി ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് സംഘടനക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

 

ALSO READ: അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ്

അമേരിക്കയിലെ ഇടതുപക്ഷ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആൻ്റിഫ. ആൻ്റി ഫാസിസ്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് ആൻ്റിഫ. ഇത് ഒരു ഏകീകൃത സംഘടനയല്ല. ഒന്നിലധികം സ്വയംഭരണ ഗ്രൂപ്പുകളും വ്യക്തികളും അടങ്ങുന്ന നേതൃത്വഘടനയില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് ആൻ്റിഫ.

'ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ' എന്ന അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്ത പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയാണ് ആൻ്റിഫ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം, സ്വേച്ഛാധിപത്യം, ഹോമോഫോബിയ, സെനോഫോബിയ എന്നിവയെ എതിർക്കുന്ന ആൻ്റിഫ ട്രംപ് ഭരണ വിരുദ്ധരാണ്.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Donald TrumpAntifaTerrorist organisation

Trending News