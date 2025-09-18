Antifa A Terrorist Organisation: ചാർലി കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ നടപടി എടുത്ത് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്; ആൻ്റിഫ ഇനി തീവ്രവാദി സംഘടന

ന്യൂയോർക്ക്: അമേരിക്കയിലെ ഫാസിസ വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനമായ ആൻ്റിഫയെ തീവ്രവാദി സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻറ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. സംഘനയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നവർക്ക് നേരെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ട്രംപിൻ്റെ വിശ്വസ്തനും, വലതുപക്ഷ ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ ചാർലി കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നടപടി.
കിർക്കിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ടൈലർ റോബിൻസണിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ടൈലറിന് ഇടത് പക്ഷവുമായി ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് സംഘടനക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Trump says he’s designating “antifa” a terrorist group and launching a probe into finding of antifa activities. The FBI has long said antifa doesn’t really have a centralized structure or leadership. pic.twitter.com/ma3n4dRgh4
— Kyle Cheney (@kyledcheney) September 18, 2025
അമേരിക്കയിലെ ഇടതുപക്ഷ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ആൻ്റിഫ. ആൻ്റി ഫാസിസ്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് ആൻ്റിഫ. ഇത് ഒരു ഏകീകൃത സംഘടനയല്ല. ഒന്നിലധികം സ്വയംഭരണ ഗ്രൂപ്പുകളും വ്യക്തികളും അടങ്ങുന്ന നേതൃത്വഘടനയില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് ആൻ്റിഫ.
'ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ' എന്ന അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്ത പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെയാണ് ആൻ്റിഫ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം, സ്വേച്ഛാധിപത്യം, ഹോമോഫോബിയ, സെനോഫോബിയ എന്നിവയെ എതിർക്കുന്ന ആൻ്റിഫ ട്രംപ് ഭരണ വിരുദ്ധരാണ്.
