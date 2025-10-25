Donald Trump begins Asia visit: അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഏഷ്യൻ പര്യടനം ആരംഭിച്ച് ട്രംപ്; ചൈനയുമായ് വ്യാപാര കരാർ ചർച്ച ചെയ്യും

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, തൻ്റെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഏഷ്യൻ പര്യടനം ആരംഭിച്ചു. മലേക്ഷ്യ, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് ട്രംപ് സന്ദർശിക്കുക. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടക്കുന്ന അപെക് ഉച്ചകോടിയിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപെങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും, രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിർണ്ണായക വ്യാപാര ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യും.
.@POTUS departs for his big trip to Asia, where he'll make stops in Malaysia, Japan, and South Korea. pic.twitter.com/VhaSQrpFuN
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 25, 2025
ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഇതുവരെ അമേരിക്കയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ജപ്പാനുമായും, ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. കൂടാതെ,ഷി ജിൻപെങുമായ് കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്തിടെയായ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. തായ്ലൻഡും കംബോഡിയയും തമ്മിലുള്ള അതിർഥി തർക്കം,ആസിയാൻ ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഉത്തര കൊറിയൻ സ്വേച്ഛാധിപതിയായ കിം ജോങ് യുനെ കാണാൻ ട്രംപ് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏഷ്യൻ പര്യടനത്തിൽ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
