Donald Trump: ഇറാന്റെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ആക്രമിക്കില്ല; പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാന്റെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ആക്രമിക്കില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്.
Also Read: ഇസ്രയേലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി റഷ്യ; ബുഷെഹർ ആണവ നിലയം ആക്രമിക്കുന്നത് നിർത്തണം
ഇത് പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിനിടയ്ക്കുള്ള വലിയൊരു ആശ്വാസ വാർത്തയാണ്. ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ സമാധാന കരാർ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഈ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റഫോമിലൂടെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ ഇടവേള മേഖലയിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരും എന്നാണ് സൂചന. ഇറാൻ ശരിക്കും തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും അവർക്കിനി ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമല്ലെന്നും പറഞ്ഞ ട്രംപ് ഇറാൻ ഒരു കരാറിനായി തങ്ങളോട് യാചിക്കുകയാണെന്നും എന്നാല് പുറംലോകത്തോട് തങ്ങള് അമേരിക്കയുടെ നിര്ദേശം പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് പറയുന്നതിനും ട്രൂത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
