Donald Trump: ഇറാന്റെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ആക്രമിക്കില്ല; പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ്

Israel Iran Conflict: ഇറാനിലെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ 10 ദിവസത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്തുമെന്നും ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 27, 2026, 08:54 AM IST
  1. Iran Us conflict: യുഎസ് യുദ്ധവിമാനം എഫ്-18 വെടിവെച്ചിട്ടെന്ന് ഇറാൻ; മൗനം പാലിച്ച് അമേരിക്ക

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ, പക്ഷേ ഒരൽപം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്! വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
Kerala DL-45 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി കോടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-45 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി കോടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
വാഷിങ്ടൺ: ഇറാന്റെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ആക്രമിക്കില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ഇറാന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരമാണ് ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെന്നാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്.

Also Read: ഇസ്രയേലിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി റഷ്യ; ബുഷെഹർ ആണവ നിലയം ആക്രമിക്കുന്നത് നിർത്തണം

ഇത് പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിനിടയ്ക്കുള്ള  വലിയൊരു ആശ്വാസ വാർത്തയാണ്. ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ സമാധാന കരാർ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഈ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം ട്രൂത്ത്‌ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റഫോമിലൂടെയാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

ഈ ഇടവേള മേഖലയിൽ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരും എന്നാണ് സൂചന. ഇറാൻ ശരിക്കും തകർന്നിരിക്കുകയാണെന്നും അവർക്കിനി ഒരു തിരിച്ചുവരവ് സാധ്യമല്ലെന്നും പറഞ്ഞ ട്രംപ് ഇറാൻ ഒരു കരാറിനായി തങ്ങളോട് യാചിക്കുകയാണെന്നും എന്നാല്‍ പുറംലോകത്തോട് തങ്ങള്‍ അമേരിക്കയുടെ നിര്‍ദേശം പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് പറയുന്നതിനും ട്രൂത് സോഷ്യലിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

