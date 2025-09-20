English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

H-1B Visa Fees Hike: എച്ച് വൺ ബി വിസ ഫീസ് 88 ലക്ഷം രൂപയാക്കി; ഇന്ത്യൻ ടെക്കികളെ ബാധിക്കും

ടെക് മേഖലകളില്‍ ജോലി നോക്കുന്നവരെയാണ് പ്രധാനമായും പുതിയ പരിഷ്‌കാരം ബാധിക്കുക

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 20, 2025, 09:13 AM IST
  • ട്രംപ് എച്ച് വണ്‍ ബി വിസയുടെ വാര്‍ഷിക ഫീസ് 1,00,000 ഡോളര്‍ ഇടാക്കാനുള്ള വിജ്ഞാപനത്തില്‍ ഒപ്പുവച്ചു
  • ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളില്‍ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളെ നിയമിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ്‌ എച്ച് വണ്‍ ബി വിസ

വാഷിങ്ടൺ:  അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എച്ച് വണ്‍ ബി വിസയുടെ വാര്‍ഷിക ഫീസ് 1,00,000 ഡോളര്‍ ഇടാക്കാനുള്ള വിജ്ഞാപനത്തില്‍ ഒപ്പുവച്ചു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളില്‍ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള പ്രൊഫഷണലുകളെ നിയമിക്കാന്‍ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികളെ അനുവദിക്കുന്നതാണ്‌ എച്ച് വണ്‍ ബി വിസ.

Also Read: ഒപ്പം താമസിക്കുന്നയാളെ കുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടെക്കിയെ വെടിവച്ചു കൊന്ന് യുഎസ് പോലീസ്

ഈ നീക്കം എച്ച്-1 ബി വിസയുടെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കളായ ഇന്ത്യൻ ടെക്കികളെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കും.  എച്ച്-1ബി വിസ ഫീസ് വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് യുഎസ് കൊമേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ഹോവാർഡ് ലുട്നിക് പറഞ്ഞത് ഓരോ വിസയ്ക്കും കമ്പനികൾ ഇനി പ്രതിവർഷം 100,000 ഡോളർ നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ്. 

നിങ്ങൾ ഒരാളെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ ബിരുദം നേടിയവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക, അമേരിക്കക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. ജോലികൾ എടുക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിർത്തുക. യുഎസ് ബിരുദധാരികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനാണ് ഈ നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ലുട്നിക് പറഞ്ഞു.

Also Read: ദുർഗാ പൂജയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ലഭിക്കും ബമ്പർ സമ്മാനം

ഉയര്‍ന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജോലികള്‍ക്കായി ഏറ്റവും മികച്ച വിദേശ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് എച്ച്-1ബി വിസ നല്‍കുന്നത്. എന്നാല്‍ വര്‍ഷം 60,000 ഡോളര്‍ വരെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറുള്ള വിദേശ തൊഴിലാളികളെ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗ്ഗമായി ഇതു മാറി.

