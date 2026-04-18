Donald Trump: ബുധനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കരാറായില്ലെങ്കിൽ ബോംബിടും; ഇറാന് അന്ത്യശാസനവുമായി ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ: വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നതിൽ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ്. ബുധനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കരാറായില്ലെങ്കിൽ സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.
Also Read: റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി: ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ഇളവ് പുതുക്കില്ലെന്ന് യുഎസ്
വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി ഗൾഫ് മേഖലയിൽ വീണ്ടും ആശങ്ക ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വെടിനിർത്തൽ നീട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് ഉറപ്പില്ലെന്നും ഇറാനിലെ തുറമുഖങ്ങൾക്കുമേലുള്ള നാവിക ഉപരോധം തുടരുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു. മാത്രമല്ല ബുധനാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ കരാറായില്ലെങ്കിൽ ബോംബിടുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: ശുക്രൻ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും
ഏപ്രിൽ പകുതി മുതൽ യുഎസ് നാവികസേന ഇറാനിലെ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം തടയുന്നുണ്ട്. ഈ നടപടിയെ ഇറാൻ നിയമവിരുദ്ധമെന്നും പ്രകോപനപരമെന്നും അപലപിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഉപരോധം തുടർന്നാൽ ഹോർമുസ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടയുമെന്ന് ഇറാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ പാതയിലൂടെയാണ് ലോകത്തെ എണ്ണയുടെയും ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും 20 ശതമാനവും കടന്നുപോകുന്നത്.
