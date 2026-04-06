Donald Trump: ഹോർമുസ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടി; ആക്രമണം ചൊവ്വാഴ്‌ച രാത്രി 8 മണിക്ക്; സൈനിക നീക്കം പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ്

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കൂ, അല്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ നരകത്തില്‍ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 6, 2026, 08:20 AM IST
  • ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ് രംഗത്ത്
  • ചൊവ്വാഴ്‌ചയ്ക്ക് മുൻപ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാനെതിരെ കടുത്ത നടപടി

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ് രംഗത്ത്.  ചൊവ്വാഴ്‌ചയ്ക്ക് മുൻപ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാനെതിരെ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ഗതാഗതത്തിനായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ യുഎസ് സൈന്യം എപ്പോൾ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണം സമയം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8 മാണി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

ഇന്ത്യൻ സമയത്തെ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ആയിരിക്കും. ഇത് ഇറാനുള്ള പുതിയ ഡെഡ്ലൈനായാണ് വിദഗ്ധർ കാണുന്നത്. സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ദിവസവും സമയവും മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് യുദ്ധചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവ്വമായ നീക്കമാണ്  എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനിൽ തകർക്കപ്പെട്ട യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ എഫ് 15ഇ വിമാനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ ഭീഷണി. ഇറാന്റെ പവർ സ്റ്റേഷനുകളും പാലങ്ങളും തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ് ഇത് വെറുമൊരു സൈനിക നീക്കമല്ലെന്നും ഇറാനെതിരെയുള്ള കടുത്ത നടപടിയായിരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

യുദ്ധം ആറാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ശമനമുണ്ടാകുമെന്ന ഒരു സൂചനയുമില്ല. ഇസ്രായേലിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഊർജ നിലയങ്ങളിലും ഇറാന്റെ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

