വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ് രംഗത്ത്. ചൊവ്വാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറാനെതിരെ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ട്രംപ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഗതാഗതത്തിനായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ യുഎസ് സൈന്യം എപ്പോൾ ആക്രമണം നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആക്രമണം സമയം ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 8 മാണി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ സമയത്തെ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ ആയിരിക്കും. ഇത് ഇറാനുള്ള പുതിയ ഡെഡ്ലൈനായാണ് വിദഗ്ധർ കാണുന്നത്. സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ ദിവസവും സമയവും മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് യുദ്ധചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അപൂർവ്വമായ നീക്കമാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇറാനിൽ തകർക്കപ്പെട്ട യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ എഫ് 15ഇ വിമാനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ ഭീഷണി. ഇറാന്റെ പവർ സ്റ്റേഷനുകളും പാലങ്ങളും തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ് ഇത് വെറുമൊരു സൈനിക നീക്കമല്ലെന്നും ഇറാനെതിരെയുള്ള കടുത്ത നടപടിയായിരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
യുദ്ധം ആറാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ശമനമുണ്ടാകുമെന്ന ഒരു സൂചനയുമില്ല. ഇസ്രായേലിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഊർജ നിലയങ്ങളിലും ഇറാന്റെ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്.
