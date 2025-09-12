English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump may visit India: ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിക്കായി ട്രംപ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചേക്കുമെന്ന് യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോർ

ജൂൺ 17 ന് നടന്ന അവസാന ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ, ഉച്ചകോടിക്കായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കാൻ മോദി ട്രംപിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 12, 2025, 01:26 PM IST
  • ട്രംപ് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതായി ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിരുന്നു
  • തീരുവ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാറായി
  • കൃത്യമായ തീയതി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല

ഈ വർഷം അവസാനം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിക്കായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചേക്കാം. ക്വാഡ് നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ട്രംപ് പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണെന്നും, സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ഇതിനകം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്രംപിൻ്റെ അനുയായി സെർജിയോ ഗോർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗോർ, കൃത്യമായ തീയതി ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സെനറ്റ് വിദേശകാര്യ കമ്മിറ്റിയെ അറിയിച്ചു. നവംബറിലെ ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിക്കായി ട്രംപിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ജൂൺ 17 ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഫോൺ കോളിൽ ട്രംപിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക്  ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ട്രംപ് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതായി ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിരുന്നു. 

ALSO READ: ഇന്ത്യക്കുമേൽ ഉയർന്ന തീരുവ ചുമത്താൻ ജി7 രാജ്യങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങി ട്രംപ്

അമേരിക്കയുമായി കരാർ
ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തീരുവ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാറായെന്നും, വരും ആഴ്ചകളിൽ ഒരു കരാറിലെത്താൻ കഴിയുമെന്നും ഇന്ത്യയിലെ അമേരിക്കൻ അംബാസഡറാകാനുള്ള സെനറ്റ് ഹിയറിംഗിൽ സംസാരിക്കവെ, ഗോർ നിയമസഭാംഗങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ചും റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തവും, പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

