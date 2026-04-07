Trump On Iran: ഒറ്റരാതിയിൽ ഇറാനെ ഇല്ലാതാക്കും, അത് നാളെ ആയേക്കാം: ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ്

അമേരിക്കയുടെ വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശത്തെ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ ഇറാന് കടുത്ത ഭീഷണിയുമായി അമേരിക്ക. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 7, 2026, 06:57 AM IST
  • അമേരിക്കയുടെ വെയ്ഡനിർത്തൽ നിർദ്ദേശം ഇറാൻ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
  • ഇറാനെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ആ രാത്രി നാളെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി

വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കയുടെ വെയ്ഡനിർത്തൽ നിർദ്ദേശം ഇറാൻ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് രംഗത്ത്.  ഇറാനെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ആ രാത്രി നാളെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. 

ഇറാന്റെ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് പുതിയ ഭീഷണി ട്രംപ് മുഴക്കിയത്.  ഇറാനിലെ എല്ലാ പാലങ്ങളും വൈദ്യുത നിലങ്ങളും ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ തകർക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്ന് സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പിടാൻ ഇറാന് നൽകിയ 10 ദിവസം ഇന്ന് അവസാനിക്കും.  ഇറാൻ നൽകിയ അന്ത്യശാസനത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് വെറും നാലു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇറാനെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കി. 

ഇറാന്റെ നിലപാട് മേഖലയിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണെന്നും നയതന്ത്ര പരിഹാരങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സൈനിക നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന സൂചനയും ട്രംപ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി വീണും വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്ക മുന്നോട്ടുവച്ച 45 ദിവസത്തെ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ നിർദ്ദേശത്തെ ഇറാൻ തള്ളി.  വിഷയത്തിൽ കേവലം താത്കാലിക വെടിനിര്ത്തല് അല്ല മരിച്ചു യുദ്ധത്തിന് ശാശ്വതവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ പരിഹാരമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഇറാൻ അറിയിച്ചു. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Iran Israel conflictIran US Israel WarDonald TrumpDonald Trump On IranMiddle East Conflict

