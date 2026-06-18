/US Iran MoU: യുദ്ധത്തിന് വിരാമം, അമേരിക്ക-ഇറാൻ കരാർ; ഒപ്പുവച്ച് ട്രംപും പെസഷ്കിയാനും

വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട്, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാനും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു നയതന്ത്ര മുന്നേറ്റമായാണ് ഈ കരാർ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
അമേരിക്കൻ, ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നതനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസും ഇറാന്റെ മുഖ്യ ചർച്ചക്കാരൻ മുഹമ്മദ് ബഖർ ഖാലിബാഫും ഡിജിറ്റലായി ഒപ്പുവെച്ച രേഖയിൽ, ബുധനാഴ്ച ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രസിഡന്റുമാർ അന്തിമമായി ഒപ്പുവെക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ ആഴ്ച അവസാനം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടത്താനിരുന്ന ഔദ്യോഗിക ഒപ്പുവെക്കൽ ചടങ്ങിന് പകരമായി, ഈ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. പാരീസിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന അത്താഴവിരുന്നിനിടെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ കരാറിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പിയിലും ഒപ്പുവെച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026
ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിനൊപ്പം ഭക്ഷണമേശയിലിരുന്ന് ട്രംപ് കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ, താൻ ഇറാന്റെ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചതായി ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
കരാർ ഔദ്യോഗികമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ഒപ്പുവെച്ച രേഖയുടെ ചിത്രം ഇറാനും മധ്യസ്ഥത വഹിച്ച മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും അയച്ചതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഏകദേശം നാല് മാസത്തോളമായി തുടരുന്ന സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനും, ലോകത്തെ പ്രധാന ഊർജ്ജ ഗതാഗത പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാനും ഈ ധാരണാപത്രം സഹായിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കൻ വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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