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US Iran MoU: യുദ്ധത്തിന് വിരാമം, അമേരിക്ക-ഇറാൻ കരാർ; ഒപ്പുവച്ച് ട്രംപും പെസഷ്കിയാനും

Trump Pezeshkian Sign US Iran MoU: ഞായറാഴ്ച യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.ഡി. വാൻസും ഇറാന്റെ മുഖ്യ ചർച്ചക്കാരൻ മുഹമ്മദ് ബഖർ ഖാലിബാഫും ഡിജിറ്റലായി ഒപ്പുവെച്ച രേഖയിൽ, ബുധനാഴ്ച ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രസിഡന്റുമാർ അന്തിമമായി ഒപ്പുവെക്കുകയായിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 18, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:27 AM IST
US Iran MoU: യുദ്ധത്തിന് വിരാമം, അമേരിക്ക-ഇറാൻ കരാർ; ഒപ്പുവച്ച് ട്രംപും പെസഷ്കിയാനും
Image Credit: Iran US | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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