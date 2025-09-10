English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump Reacts: ദോഹയിലെ അക്രമണത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ഇനി ഒരാക്രമണം സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി

ദോഹയിൽ ഹമാസിൻ്റെ ഉന്നത നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ അക്രമണത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച്  ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 10, 2025, 11:04 AM IST
  • അക്രമണ വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ഖത്തർ അധികൃതരെ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു
  • ട്രംപ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി സംസാരിച്ചു
  • ഇനി ഒരു അക്രമണം ഖത്തറിൽ സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ട്രംപ് ഉറപ്പ് നൽകി

Read Also

  1. Qatar israel attack: ഖത്തറിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ; ആക്രമണം വെടിനിർത്തൽ ധാരണകൾ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയ്ക്കിടെ

Trending Photos

Gold price Today 9 September 2025: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; പവന് 81,000 കടന്നു
7
Gold price today
Gold price Today 9 September 2025: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; പവന് 81,000 കടന്നു
Kerala BT 19 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT 19 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Sthree Sakthi SS 484 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Sthree Sakthi SS 484 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയതാര്? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope 10 September 2025: കുംഭം രാശിക്ക് രാജയോ​ഗ സമാനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും, കർക്കിടകം രാശിക്ക് പ്രതിസന്ധികളും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Astrology
Today's Horoscope 10 September 2025: കുംഭം രാശിക്ക് രാജയോ​ഗ സമാനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരും, കർക്കിടകം രാശിക്ക് പ്രതിസന്ധികളും; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Trump Reacts: ദോഹയിലെ അക്രമണത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ഇനി ഒരാക്രമണം സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി

ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ ഹമാസിൻ്റെ ഉന്നത നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ അക്രമണത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. പ്രദേശത്തെ സ്ഥിതി മോശമാണെന്നും, ബന്ദികളുടെ മോചനമാണ് അമേരിക്കയുടെ മുൻഗണയെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.ദോഹയിലെ ജനവാസ മേഘലയിൽ താമസിക്കുന്ന ഉന്നത ഹമാസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ALSO READ:‘സ്റ്റേറ്റ് ടെററിസം ’ എന്ന് ഖത്തർ; ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗും
അക്രമണം നടന്ന ദിവസം രാവിലെയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തെ ഓപ്പറേഷനെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ട്രംപ് അക്രമണ വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ഖത്തർ അധികൃതരെ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്ന്  സ്റ്റീവൻ വിറ്റ്കോഫിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അക്രമണത്തിന് ശേഷം ട്രംപ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി സംസാരിച്ചതായും ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു.
ഖത്തർ അമീറുമായും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായും ട്രംപ്  സംസാരിക്കുകയും, ഇതുപോലൊരു അക്രമണം ഖത്തറിൽ ഇനി സംഭവിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയെന്നും ലിവീറ്റ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Donald TrumpQatarHamasIsraelWar

Trending News