Trump Reacts: ദോഹയിലെ അക്രമണത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ഇനി ഒരാക്രമണം സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി

ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ ഹമാസിൻ്റെ ഉന്നത നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ അക്രമണത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. പ്രദേശത്തെ സ്ഥിതി മോശമാണെന്നും, ബന്ദികളുടെ മോചനമാണ് അമേരിക്കയുടെ മുൻഗണയെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.ദോഹയിലെ ജനവാസ മേഘലയിൽ താമസിക്കുന്ന ഉന്നത ഹമാസ് നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം.
അക്രമണം നടന്ന ദിവസം രാവിലെയാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തെ ഓപ്പറേഷനെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചതെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലീവിറ്റ് മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ട്രംപ് അക്രമണ വിവരം അറിഞ്ഞയുടൻ ഖത്തർ അധികൃതരെ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്ന് സ്റ്റീവൻ വിറ്റ്കോഫിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അക്രമണത്തിന് ശേഷം ട്രംപ് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി സംസാരിച്ചതായും ലീവിറ്റ് പറഞ്ഞു.
ഖത്തർ അമീറുമായും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായും ട്രംപ് സംസാരിക്കുകയും, ഇതുപോലൊരു അക്രമണം ഖത്തറിൽ ഇനി സംഭവിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയെന്നും ലിവീറ്റ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു.
