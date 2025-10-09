English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Israel-Hamas Peace Deal: ഗസയിൽ ആദ്യഘട്ട വെടിനിർത്തലിന് ധാരണ; മുഴുവൻ ബന്ദികളെയും ഉടനെ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് ട്രംപ്

Gaza peace deal: ഇരുപതിന കരാറിന്റെ ആദ്യഭാ​ഗം ഇസ്രയേലും ഹമാസും അം​ഗീകരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 9, 2025, 09:23 AM IST
  • ഇസ്രയേലി സൈന്യം പിൻവാങ്ങും
  • ബന്ദികളെയും തടവുകാരെയും മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് ഹമാസ്

ഗസ: ​ഗസയിൽ ആദ്യഘട്ട വെടിനിർത്തലിന് ധാരണയായെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇരുപതിന കരാറിന്റെ ആദ്യഭാ​ഗം ഇസ്രയേലും ഹമാസും അം​ഗീകരിച്ചതായി ഖത്തറും വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യമായി വന്നാൽ, വെടിനിർത്തൽ യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

കരാറിന്റെ ആദ്യഭാ​ഗം നടപ്പാകുന്നതിലൂടെ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇസ്രയേലി സൈന്യം പിൻവാങ്ങൽ മേഖലയിലേക്ക് മാറും. കരാറിന്റെ ആദ്യപടി ഇരുപക്ഷത്തും ബന്ദികളാക്കി വച്ച ആളുകളെ വിട്ടയക്കുക, ​ഗസയിലേക്ക് സഹായം കടത്തിവിടുക എന്നിവയാണ്.

അറബ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് ഇത് മഹത്തായ ദിനമാണെന്ന് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ശക്തവും നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ സമാധാനം മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഖത്തറിനും ഈജിപ്തിനും തുർക്കിക്കും മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചതിന് ട്രംപ് നന്ദി അറിയിച്ചു.

ഇരുപക്ഷത്തും ഉള്ളവരെ ഒരുപോലെ പരി​ഗണിക്കുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇസ്രയേലും ഹമാസും സമാധാന പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഭാ​ഗം അം​ഗീകരിച്ചതായി ഖത്തർ ഔദ്യോ​ഗിക വക്കാവ് മജേദ് അൽ അൻസാരിയും അറിയിച്ചു.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

IsraelGaza newsceasefire gazaഇസ്രയേൽപലസ്തീൻ

