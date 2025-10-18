English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Abraham accord: 'എബ്രഹാം കരാറിൻ്റെ വിപുലീകരണം ഉടൻ' ഡോണൾഡ് ട്രംപ്



എബ്രഹാം കരാറിൻ്റെ വിപുലീകരണം ഉടൻ പ്രതീക്കഷിക്കുന്നതായ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്.  കരാറിൽ കുടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ചേരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 18, 2025, 06:53 PM IST
  • കരാറിൽ ചേരാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച രാജ്യങ്ങളുമായ് സംസാരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
  • എബ്രഹാം ഉടമ്പടിയിൽ ഇനി കുടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ചേരുമെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു.



വാഷിംഗ്ടൺ: എബ്രഹാം കരാറിൻ്റെ വിപുലീകരണം ഉടൻ പ്രതീക്കഷിക്കുന്നതായ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇസ്രയേലും മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കരാറിൽ സൗദി അറേബ്യ ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ട്രംപ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കരാറിൽ ചേരാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച രാജ്യങ്ങളുമായ് സംസാരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. എബ്രഹാം ഉടമ്പടിയിൽ ഇനി കുടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ചേരുമെന്ന് ട്രംപ് അറിയിച്ചു. 

എന്താണ് എബ്രഹാം കരാർ?
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇസ്രയേൽ സമാധാന ഉടമ്പടിയാണ് എബ്രഹാം കരാർ. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കരാർ രൂപീകരിച്ചത്.  2020 ൽ ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ ഭരണത്തിൽ യുഎഇ യും ബഹ്റിനും കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ യുദ്ധം തിരിച്ചടിയായ്. 

