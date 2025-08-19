English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump Zelensky Meeting: ചർച്ച ഫലപ്രദം; രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുടിൻ സെലൻസ്കി ചർച്ച ഉണ്ടായേക്കാം: ട്രംപ്

സമാധാനം ഒരിക്കൽ നേടിയെടുത്താൽ അത് ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ളതാണെന്നും പുതിയ സംഘർഷങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന ഹ്രസ്വകാല ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ യുക്രൈൻ, റഷ്യ രാജ്യങ്ങളുമായും മറ്റ് പങ്കാളികളുമായും അമേരിക്ക അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 19, 2025, 07:36 AM IST
  • ട്രംപ്-സെലൻസ്കി കൂടിക്കാഴ്ച വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്ലാതെ അവസാനിച്ചു
  • ചർച്ചയിൽ വെടിനിർത്തൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ധാരണയായില്ല
  • ചർച്ച ഫലപ്രദമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്

Trump Zelensky Meeting: ചർച്ച ഫലപ്രദം; രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുടിൻ സെലൻസ്കി ചർച്ച ഉണ്ടായേക്കാം: ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൺ: ലോക രാജ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ട്രംപ്-സെലൻസ്കി കൂടിക്കാഴ്ച വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്ലാതെ അവസാനിച്ചു. ചർച്ചയിൽ വെടിനിർത്തൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ധാരണയായില്ല. എങ്കിലും ചർച്ച ഫലപ്രദമാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു.

Also Read: അന്തിമ കരാറിലെത്താതെ ട്രംപ് - പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിച്ചു

ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപ്  സങ്കീർണമായ ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കൽ ചർച്ച റഷ്യയും ഉക്രൈനും തമ്മിലാകണമെന്നും അതിനായി രണ്ടാഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ പുട്ടിൻ-സെലെൻസ്‌കി ചർച്ച നടത്തിയേക്കുമെന്നും. ചർച്ചയുടെ വേദി പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. 

തുടർന്ന് റഷ്യ-ഉക്രൈൻ-യുഎസ് ത്രികക്ഷി സമ്മേളനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. യൂറോപ്യന്‍ കമ്മിഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഉര്‍സുല വോണ്‍ ഡെര്‍ ലെയന്‍, ഫിൻലൻഡ് പ്രസിഡന്റ് അലക്‌സാണ്ടർ സ്റ്റബ്, ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാർമർ, ഉക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ സെലെൻസ്‌കി, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾ‍ഡ് ട്രംപ്, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോ, ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജ മെലോനി, ജർമൻ ചാൻസലർ ഫ്രെഡറിക് മെർസ്, നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റുട്ടെ എന്നിവർ ചർച്ച നടത്തി.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ധന നേട്ടം, മിഥുന രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ഉക്രൈന് ഭാവിയിൽ സുരക്ഷാ ഉറപ്പ് നൽകാൻ ചർച്ചയിൽ ധാരണയായി. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും യുഎസും ഇതിൽ പങ്കുവഹിക്കുമെന്നും. ആദ്യം വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്ന് ജൻമനിയും ഫ്രാൻസും ചർച്ചയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും. ചർച്ചയ്‌ക്കിടെ 40 മിനിറ്റോളം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനുമായി ഡോണൾ‍ഡ് ട്രംപ് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. റഷ്യ–ഉക്രൈൻ നേർക്കുനേർ ചർച്ചയെന്ന ആശയത്തെ പുട്ടിൻ അംഗീകരിച്ചെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപാധികളില്ലാത്ത ചർച്ചയ്‌ക്ക് തയാറെന്ന് സെലെൻസ്‌കിയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

TrumpPutinzelenskyUSRussia

