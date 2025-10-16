India to stop Russian oil imports: 'റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങില്ലെന്ന് മോദി ഉറപ്പ് നൽകി' ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

വാഷിംഗ്ടൺ: റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ ഇനി വാങ്ങില്ലെന്ന് മോദി ഉറപ്പുനൽകിയതായ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ തീരുവ ചർച്ചകൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡ്രംപിൻ്റെ പരാമർശം.
'ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട്, എന്നാൽ ഇനി റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങില്ലെന്ന് മോദി ഇന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്' എന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അടുത്തതായ് ചൈനയെയും റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടി ചേർത്തു.
#WATCH | Responding to ANI's question on the meeting between US ambassador-designate Sergio Gor and PM Narendra Modi, US President Donald Trump says, "I think they were great...Modi is a great man. He (Sergio Gor) told me that he (PM Modi) loves Trump...I have watched India for… pic.twitter.com/gRHpjv2RDp
— ANI (@ANI) October 15, 2025
ഇന്ത്യക്ക് ഉടനടി റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിർത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്നും, നിർത്തുന്നതിൽ ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഉടനടി അവസാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടി ചേർത്തു.
റഷ്യയിൽ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുമായ് തീരുവ സംഘർഷത്തിൽ അമേരിക്ക ഏർപ്പെട്ടത്. റഷ്യയുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ അധികം പങ്ക് വഹിക്കുന്ന എണ്ണ വ്യാപാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വഴി യുക്രൈൻ സംഘർഷത്തിൽ നിന്നും റഷ്യയെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണ് ട്രംപിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
