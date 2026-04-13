Trump Threatens Blockade: ഒരൊറ്റ കപ്പലും ഹോർമുസ് കടക്കില്ല; സമാധാന ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതിനെ പിന്നാലെ ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി

വാഷിങ്ടൺ: ഇറാനുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ പിന്നാലെ ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം ലോകരാജ്യങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടയുമെന്നും ഒരു കപ്പൽ പോലും ഇതിലൂടെ കടത്തി വിടില്ലെന്നുമാണ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി.
നാവിക ഉപരോധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഉടൻ തന്നെ യുഎസ് നാവികസേന നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇറാനുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ധാരണയായെങ്കിലും ഏറ്റവുംപ്രധാനപ്പെട്ട ആണവ വിഷയത്തിൽ ഇറാൻ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറാണ് സമയം വൈകുന്നേരം 5:30 മുതൽ എല്ലാ ഇറാനിയൻ തുറമുഖങ്ങളും ഉപരോധിക്കുമെന്നാണ് യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിചിരിക്കുന്നത്. ഉപരോധം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കപ്പലുകൾക്കെതിരെ നിഷ്പക്ഷമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് CENTCOM പറഞ്ഞത്.
