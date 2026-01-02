Iran Protests: ഇറാനിൽ പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷം; പ്രതിഷേധക്കാരെ വെടിവച്ചാൽ ഇടപെടുമെന്ന് ട്രംപ്, അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാൻ

ഇറാനിൽ വിലക്കയറ്റത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആഭ്യന്തര സംഘർഷമായി മാറുന്നതിനിടെ, ഇറാൻ ഭരണകൂടത്തിന് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സൈനിക നടപടിയോ വെടിവയ്പോ ഉണ്ടായാൽ അമേരിക്ക ഇടപെടുമെന്ന് ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ ഇറാനിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ സുരക്ഷാസേനയും സമരക്കാരും തമ്മിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. ഏഴു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി രാജ്യാന്തര ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ചതായും പതിമൂന്നോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർന്നതാണ് ജനരോഷം ഇത്രമേൽ ശക്തമാകാൻ പ്രധാന കാരണം. ഡിസംബറിൽ നാണ്യപ്പെരുപ്പം 42.5 ശതമാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതോടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത വിലയായി മാറി. വ്യാപാരികൾ കടകളടച്ച് തുടങ്ങിയ പ്രതിഷേധം പിന്നീട് വിദ്യാർഥികളും പൊതുജനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം, ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ അമേരിക്കയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ അത് കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ മുതിർന്ന ഉപദേഷ്ടാവ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇറാന്റെ പ്രതികരണം.
ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമേരിക്കയുടെയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഉപരോധങ്ങൾ കാരണം വർഷങ്ങളായി ഇറാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. ജൂണിൽ ഇസ്രായേലുമായി 12 ദിവസം നീണ്ട സംഘർഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കി. ഇത് ഇറാന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.