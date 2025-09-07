Trump likely to meet Xi Jinpeng: ഒക്ടോബറിൽ ട്രംപ് ദക്ഷിണ കൊറിയ സന്ദർശിക്കും, ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത

അടുത്ത മാസം ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ (APEC) ഉച്ചകോടിക്കിടെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഗ്യോങ്ജുവിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിക്കിടെ സാധ്യമായ ഒരു ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയ്ക്ക് ട്രംപും യുഎസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സിഎൻഎൻ, ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമായില്ല.
ALSO READ: ഗാസയെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇസ്രയേൽ? അല് മവാസിയിലേക്ക് മാറാൻ നിർദ്ദേശം
ഒക്ടോബർ അവസാനവും നവംബർ ആദ്യത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഗ്യോങ്ജുവിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എപെക് ഉച്ചകോടി, ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ചർച്ച നടത്താനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന അവസരമായി കാണുന്നുവെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ മാസം ട്രംപിനും ഭാര്യ മെലാനിക്കും ചൈന സന്ദർശിക്കാൻ ക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു ഷി ജിൻപിംഗ്.
അമേരിക്കയിലേക്ക് പുതിയ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമായി ട്രംപ് ഈ സന്ദർശനത്തെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.