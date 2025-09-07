English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump likely to meet Xi Jinpeng: ഒക്ടോബറിൽ ട്രംപ് ദക്ഷിണ കൊറിയ സന്ദർശിക്കും, ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത

ഗ്യോങ്‌ജുവിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിക്കിടെ സാധ്യമായ ഒരു ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയ്ക്ക് ട്രംപും യുഎസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 7, 2025, 12:55 PM IST
  • ഗ്യോങ്‌ജുവിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിക്കിടെയാകും കൂടിക്കാഴ്ച
  • ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമായില്ല
  • ട്രംപിനും ഭാര്യ മെലാനിക്കും ചൈന സന്ദർശിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു

Trump likely to meet Xi Jinpeng: ഒക്ടോബറിൽ ട്രംപ് ദക്ഷിണ കൊറിയ സന്ദർശിക്കും, ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത

അടുത്ത മാസം ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യ-പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ (APEC) ഉച്ചകോടിക്കിടെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഗ്യോങ്‌ജുവിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിക്കിടെ സാധ്യമായ ഒരു ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയ്ക്ക് ട്രംപും യുഎസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സിഎൻഎൻ, ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമായില്ല.

ഒക്ടോബർ അവസാനവും നവംബർ ആദ്യത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഗ്യോങ്‌ജുവിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന എപെക് ഉച്ചകോടി, ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് ഷി ജിൻപിങ്ങുമായി ചർച്ച നടത്താനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന അവസരമായി കാണുന്നുവെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, കഴിഞ്ഞ മാസം ട്രംപിനും ഭാര്യ മെലാനിക്കും ചൈന സന്ദർശിക്കാൻ ക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു ഷി ജിൻപിംഗ്.
അമേരിക്കയിലേക്ക് പുതിയ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരമായി ട്രംപ് ഈ സന്ദർശനത്തെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

