English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump Softens Stance On Elon Musk: ഈലോൺ മസ്കിനെ വാഴ്ത്തി ട്രംപ്; റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങുമോ മസ്ക്?

ഈലോൺ മസ്ക് അതിബുദ്ധിമാനെന്ന് ട്രംപ്. ട്രംപും ഈലോൺ മസ്കും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമോ?

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 4, 2025, 02:29 PM IST
  • ഈലോൺ മസ്ക് അതിബുദ്ധിമാനെന്ന് ട്രംപ്
  • റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല
  • മസ്‌കിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അനിവാര്യമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു

Read Also

  1. Elon Musk പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ, ഇന്ത്യക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ സി​ഗ്നലിലേക്ക്

Trending Photos

Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ
7
Gold price today
Gold price Today 3 September 2025: റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച് കുതിപ്പ്; സ്വർണവില 78,000ന് മുകളിൽ
Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
5
Gold price
Gold price Today 4 September 2025: നേരിയ ആശ്വാസം! സ്വർണവില താഴേക്ക്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും...
Karunya Plus KN-588 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Karunya Plus KN-588 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലിയാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Onam Horoscope 2025: ഓണം പൊന്നോണം..! ഭാ​ഗ്യത്തേരേറാൻ 6 രാശികൾ, നേട്ടങ്ങളുടെ പെരുമഴ...
7
Onam 2025
Onam Horoscope 2025: ഓണം പൊന്നോണം..! ഭാ​ഗ്യത്തേരേറാൻ 6 രാശികൾ, നേട്ടങ്ങളുടെ പെരുമഴ...
Trump Softens Stance On Elon Musk: ഈലോൺ മസ്കിനെ വാഴ്ത്തി ട്രംപ്; റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങുമോ മസ്ക്?

ന്യൂഡൽഹി: മാസങ്ങൾ നീണ്ട പൊതു തർക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയല്ലാതെ ടെസ്ല സിഇഒയ്ക്ക് ഈലോൺ മസ്ക്കിനു മറ്റൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല എന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. 
ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ദി സ്കോട്ട് ജെന്നിംഗ്സ് ഷോയിൽ സംസാരിച്ച ട്രംപ്, ഇരുവരുടെയും ഇടയിലെ മുൻകാല പിരിമുറുക്കങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്തെങ്കിലും തന്റെ മുൻ സഖ്യകക്ഷിയെ കുറിച് അനുരഞ്ജനപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി. 
"അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു വഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു". റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും, തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ഭ്രാന്തന്മാർക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മസ്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്  അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ALSO READ: വിസ നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കി യുകെ സർക്കാർ
ഈലോൺ മസ്ക് 80 ശതമാനം സൂപ്പർ ജീനിയസാണ്. ബാക്കി 20 ശതമാനം പ്രശ്നക്കാരനും. അദ്ദേഹം 20 ശതമാനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മികച്ചവനായിതീരും, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള മസ്‌കിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് സൂചിപ്പുന്നതാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പരാമർശങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പരാമർശത്തിൽ മസ്‌ക് ഇതുവരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Elon MuskDonald TrumpRepublican Party

Trending News