Trump Softens Stance On Elon Musk: ഈലോൺ മസ്കിനെ വാഴ്ത്തി ട്രംപ്; റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങുമോ മസ്ക്?

ന്യൂഡൽഹി: മാസങ്ങൾ നീണ്ട പൊതു തർക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം, റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയല്ലാതെ ടെസ്ല സിഇഒയ്ക്ക് ഈലോൺ മസ്ക്കിനു മറ്റൊരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ല എന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്.
ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ദി സ്കോട്ട് ജെന്നിംഗ്സ് ഷോയിൽ സംസാരിച്ച ട്രംപ്, ഇരുവരുടെയും ഇടയിലെ മുൻകാല പിരിമുറുക്കങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്തെങ്കിലും തന്റെ മുൻ സഖ്യകക്ഷിയെ കുറിച് അനുരഞ്ജനപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി.
"അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു വഴിയില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു". റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്കും, തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ഭ്രാന്തന്മാർക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മസ്കിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവിയെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അഭിമുഖത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ഈലോൺ മസ്ക് 80 ശതമാനം സൂപ്പർ ജീനിയസാണ്. ബാക്കി 20 ശതമാനം പ്രശ്നക്കാരനും. അദ്ദേഹം 20 ശതമാനത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മികച്ചവനായിതീരും, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിക്കുന്നില്ല എന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള മസ്കിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് സൂചിപ്പുന്നതാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പരാമർശങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ പരാമർശത്തിൽ മസ്ക് ഇതുവരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
