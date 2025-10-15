Trump threatens tariffs on Spain: നാറ്റോയുടെ പ്രതിരോധ ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ തീരുവ ചുമത്തും; ഭീക്ഷണിയുമായ് ട്രംപ്

വാഷിംഗ്ടൺ: നാറ്റോയുടെ പ്രതിരോധ ചെലവ് വർധിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്പെയിനിനെതിരെ തീരുവ നടപടി ഭീക്ഷണിയുമായ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. പ്രതിരോധ ചെലവ് 5% ശതമാനമായി ഉയർത്താൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ തീരുവ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
'സ്പെയിനിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ അതൃപ്തനാണ്, നാറ്റോയുടെ പ്രതിരോധ ചെലവ് അഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയർത്താത്ത ഏക രാജ്യം സ്പെയിനാണ്, അവർക്കെതിരെ തീരുവ നടപടി എടുക്കുന്നത് പരിഗണനയിലുണ്ട്' എന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
പുതിയ പ്രതിബദ്ധത അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നാറ്റോ സ്പെയിനിനെ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഫിൻലാൻഡ് പ്രസിഡന്റിനെ കാണുന്നതിനിടെ പറഞ്ഞു.
സ്പെയിൻ നാറ്റോ സഖ്യത്തിലെ വിശ്വസനീയ അംഗമാണെന്നും, നാറ്റോയുടെ കീഴിൽ 3000 സൈനികരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടന്നും, ട്രംപിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സ്പെയിൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജോസ് മാനുവൽ അൽബാരസ് പറഞ്ഞു.
